Epstein skandalında İngiliz diplomat depremi: Mandelson kefaletle serbest

Mandelson İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden istifa etti, Başbakan Keir Starmer ise atama nedeniyle özür diledi.

Ortaya çıkan belgelerde Mandelson'ın Epstein'den 75 bin dolar aldığı tespit edildi ve reşit olmayan kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlandı.

Soruşturma, Mandelson'ın bakan olarak görev yaptığı dönemde piyasa açısından hassas resmi bilgileri Epstein'a ilettiği iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunan ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunan ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle dün gözaltına alınan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, kefaletle serbest bırakıldı.

Polisin soruşturması, Peter Mandelson'ın bakan olarak görev yaptığı dönemde piyasa açısından hassas nitelikte bazı resmi bilgileri Epstein'a ilettiği iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Mandelson

EPSTEİN'DEN 75 BİN DOLAR ALMIŞTI

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "en iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.