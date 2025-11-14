Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'la ilgili yayımlanan son dosyalarda Epstein'ın iki önemli iki isim ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı. Bunlardan biri geçtiğimiz haftalarda Epstein ile yakınlığı tescillenen ve ünvanlarını kaybeden eski İngiltere Prensi Andrew ve İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson.
PRENS "ARTIK DAHA FAZLA DAYANAMIYORUM"
O zamanlar prens olan Andrew, Epstein'a gönderdiği bir e-postada pedofili finansörünün Virginia Giuffre'yi kendisine daha çocuk yaşta yönlendirdiğine dair iddialardan bahsederek "Artık daha fazla dayanamıyorum." demişti.
Andrew, Giuffre ile tanıştığını veya onun belinden tutarak poz verdiği bir fotoğrafta yer aldığını hatırlamadığını iddia etmiş ve fotoğrafın manipüle edilmiş olabileceğini öne sürmüştü.