Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…

Eski İngiliz büyükelçisi Peter Mandelson da İngiltere hükümetinin onu geç atadığı elçi olarak göreve getirdiği ve uzun süre Jeffrey Epstein ile temas hâlindeydi. Epstein, Mandelson'a 6 Kasım 2016'da gönderdiği doğum günü mesajında, "63 yaşındasın… Başardın" notunu yazmış, Mandelson ise "Evet. Hayatımı uzatma kararı aldım, daha fazlasını ABD'de geçirerek." şeklinde cevaplamıştı.

Mandelson ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

BİR DE BORNOZLU FOTOĞRAFLAR

Mandelson, eylül ayında Epstein ile yazışmalarının ve bornozlu fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından görevden alınmıştı.

Mandelson Epstein'ı "en iyi dostum" diye nitelendirdiği bir "doğum günü kitabı"nın yayımlanması ve Epstein'ın 2008'de ilk mahkûmiyetinden sonra ona gönderdiği destek e-postalarının ortaya çıkmasıyla birlikte, son dönemde büyük baskı altındaydı.

Mandelson ile Epstein'ın fotoğrafları ise eylül ayında gündeme damga vurmuştu.

2000'li yılların başında Epstein'ın yörüngesine giren bir kadın tarafından çekilen bu kayıtlarda Epstein özel adasında ATV'ye binerken, bikinili kızlarla tenis oynarken ve suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell ile yarı çıplak güneşlenirken görülüyor.

PEDOFİLİ FİNANSÖRÜNE DESTEK

Bloomberg ve The Sun gazetelerinin haberine göre Mandelson, Epstein'ın cinsel suçlardan dolayı soruşturulduğu dönemde de ona destek mesajları göndererek "Seni yakından takip ediyorum ve ihtiyacın olduğunda buradayım." demişti.