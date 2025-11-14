PODCAST CANLI YAYIN

Epstein dosyalarında ismi geçen iki İngiliz! Mektuplar, kutlamalar, bornozlu fotoğraflar…

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein’ın iki “önemli” İngiliz’le ilişkisinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bir yanda ünvanlarını kaybeden eski Prens Andrew, diğer yanda görevden alınan ABD Büyükelçisi Peter Mandelson… İşte Epstein ile yakın ilişkileri, tebrik mektupları ve bornozlu fotoğrafları…

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'la ilgili yayımlanan son dosyalarda Epstein'ın iki önemli iki isim ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı. Bunlardan biri geçtiğimiz haftalarda Epstein ile yakınlığı tescillenen ve ünvanlarını kaybeden eski İngiltere Prensi Andrew ve İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson.

Eski Prens Andrew ve Epstein, Takvim Fotoğraf ArşiviEski Prens Andrew ve Epstein, Takvim Fotoğraf Arşivi

PRENS "ARTIK DAHA FAZLA DAYANAMIYORUM"

O zamanlar prens olan Andrew, Epstein'a gönderdiği bir e-postada pedofili finansörünün Virginia Giuffre'yi kendisine daha çocuk yaşta yönlendirdiğine dair iddialardan bahsederek "Artık daha fazla dayanamıyorum." demişti.

Eski Prens Andrew, Giuffree ve Epstein'ın sevgilisi Maxwell, Takvim Fotoğraf ArşiviEski Prens Andrew, Giuffree ve Epstein'ın sevgilisi Maxwell, Takvim Fotoğraf Arşivi

Andrew, Giuffre ile tanıştığını veya onun belinden tutarak poz verdiği bir fotoğrafta yer aldığını hatırlamadığını iddia etmiş ve fotoğrafın manipüle edilmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Mandelson pedofili adasında, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırMandelson pedofili adasında, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

DOĞUM GÜNÜ TEBRİKLERİ, YAKIN İLİŞKİLER

Eski İngiliz büyükelçisi Peter Mandelson da İngiltere hükümetinin onu geç atadığı elçi olarak göreve getirdiği ve uzun süre Jeffrey Epstein ile temas hâlindeydi. Epstein, Mandelson'a 6 Kasım 2016'da gönderdiği doğum günü mesajında, "63 yaşındasın… Başardın" notunu yazmış, Mandelson ise "Evet. Hayatımı uzatma kararı aldım, daha fazlasını ABD'de geçirerek." şeklinde cevaplamıştı.

Mandelson ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırMandelson ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

BİR DE BORNOZLU FOTOĞRAFLAR

Mandelson, eylül ayında Epstein ile yazışmalarının ve bornozlu fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından görevden alınmıştı.

Mandelson Epstein'ı "en iyi dostum" diye nitelendirdiği bir "doğum günü kitabı"nın yayımlanması ve Epstein'ın 2008'de ilk mahkûmiyetinden sonra ona gönderdiği destek e-postalarının ortaya çıkmasıyla birlikte, son dönemde büyük baskı altındaydı.

Mandelson ile Epstein'ın fotoğrafları ise eylül ayında gündeme damga vurmuştu.

2000'li yılların başında Epstein'ın yörüngesine giren bir kadın tarafından çekilen bu kayıtlarda Epstein özel adasında ATV'ye binerken, bikinili kızlarla tenis oynarken ve suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell ile yarı çıplak güneşlenirken görülüyor.

PEDOFİLİ FİNANSÖRÜNE DESTEK

Bloomberg ve The Sun gazetelerinin haberine göre Mandelson, Epstein'ın cinsel suçlardan dolayı soruşturulduğu dönemde de ona destek mesajları göndererek "Seni yakından takip ediyorum ve ihtiyacın olduğunda buradayım." demişti.

İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındıİngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı

