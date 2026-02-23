El Mencho'nun 50 milyar dolara ulaşan zehirli yaşamı: Tarlada gözcülükten dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronuna

Operasyonlar devam ediyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ CJNG, YAKLAŞIK 28 BİN 600 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Meksika basınına göre, El Mencho liderliğindeki suç örgütü, yaklaşık 28 bin 600 kişiden oluşuyor. CJNG'nin başta Jalisco olmak üzere Michoacan, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato, Queretaro, Nayarit, Aguascalientes, Puebla, Baja California ve Hidalgo eyaletlerinde etkili olduğu belirtiliyor.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından hazırlanan tipik kimlik fotoğrafları dışında El Mencho'nun medyada neredeyse hiç fotoğrafı bulunmuyordu.

DEA ve ABD Hazine Bakanlığının araştırmalarına göre, El Mencho liderliğindeki örgütün varlıklarının 50 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.