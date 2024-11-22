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Duvara bantlanmış muz çalışması 6.2 milyon dolara satın alındı! Bu paraya neler alınır?

“Comedian” adlı duvara bantlanmış muz çalışması, Justin Sun tarafından 6.2 milyon dolara (215 milyon TL) satın alındı. Sun, “Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine inanıyorum” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Duvara bantlanmış muz çalışması 6.2 milyon dolara satın alındı! Bu paraya neler alınır?

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Comedian" adlı eseri, New York'taki Sotheby's müzayedesinde 6,2 milyon dolara alıcı buldu. Yoğun ilgi gören eser için açık artırma, 800 bin dolardan başladı. Dakikalar içinde fiyat 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi. Eseri kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon dolara aldı.

"MUZU BİZZAT YİYECEĞİM"
Sun, "Bu sadece bir sanat eseri değil; sanat ve kripto para topluluğu dünyaları arasında köprü kuran kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum. Muzun sahibi olmaktan onur duyuyorum ve dünyanın dört bir yanındaki sanat meraklıları için daha fazla ilham ve etki yaratmasını dört gözle bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde, bu eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğim" ifadelerini kullandı.

BU PARAYA NELER ALINIR?
- 20 Milyon TL'den 11 lüks daire
- 11.621 ADET Cumhuriyet altını
- 50 milyon TL'den 4 uçak
- 50 milyon TL'den 4 yat
- 40 milyon TL'den
- 5 lüks otomobil

Duvara bantlı muz müzayedede rekor kırdı! 6.2 milyon dolara muz, rulo bant ve sertifikaDuvara bantlı muz müzayedede rekor kırdı! 6.2 milyon dolara muz, rulo bant ve sertifika
Duvara bantlı muz müzayedede rekor kırdı! 6.2 milyon dolara muz, rulo bant ve sertifika

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