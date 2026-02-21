Dünya’nın "kalp atışı" hızlanıyor: Tuhaf sesler duyuyorsanız dikkat

Kulak çınlaması, baş ağrısı, zihin bulanıklığı ve uyku bozuklukları bu değişimle ilişkilendirilen semptomlar arasında yer alıyor.

İnsan beyninin uyku halinde ürettiği teta dalgaları Schumann Rezonansı ile uyumlu olduğundan, bu titreşim artışının sirkadiyen ritmi bozabileceği düşünülüyor.

Schumann Rezonansı olarak bilinen bu doğal elektromanyetik frekans, normal şartlarda 7,83 Hz'de seyrederken, Şubat 2026'da orta şiddetteki Güneş patlamaları nedeniyle artış gösterdi.

Dünya'nın doğal elektromanyetik titreşimlerinde gözlenen ani artışlar son günlerde bilim dünyasının ve teknoloji takipçilerinin odağında. MeteoAgent gibi hava durumu gözlem kuruluşları Dünya'nın "uğultu benzeri" kalp atışında bir yükselme kaydedildiğini bildirerek bu durumun insan beyni üzerinde tuhaf yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

NASA'nın tanımlamasına göre Schumann Rezonansı, Dünya yüzeyi ile atmosferin üst katmanı olan iyonosfer arasındaki boşlukta yankılanan doğal bir elektromanyetik frekanstır. Bu fenomen dünya genelindeki sürekli yıldırım çarpmalarıyla beslenir ve sürdürülür. Normal şartlarda bu "gezegen ritmi", saniyede 7,83 Hertz (Hz) frekansında sabit bir tempo sergiler.

Güneş patlamaları dengeleri bozuyor

NY Post'ta yer alan habere göre şubat 2026 itibarıyla kaydedilen bu frekans artışının temel sebebi, orta şiddetteki Güneş patlamaları olarak gösteriliyor. Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar iyonosferi etkileyerek Dünya'nın bu doğal metronomunu hızlandırıyor. Uzmanlar, bu dalgalanmaları 0 ile 9 arasında bir ölçekle takip ediyor:

0: Sakin koşullar.

5 ve Üzeri: Uyduları, elektrik şebekelerini ve radyo sinyallerini etkileyebilecek jeomanyetik değişimler.

9: Şiddetli jeomanyetik fırtına.

Geçtiğimiz ay içinde bu değerin dört gün boyunca 5.0 eşiğini aşması hassas bireylerin bu değişimi fiziksel olarak hissedebileceği anlamına geliyor.