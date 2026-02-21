Dünya’nın "kalp atışı" hızlanıyor: Tuhaf sesler duyuyorsanız dikkat
Dünya’nın doğal elektromanyetik kalp atışı olan Schumann Rezonansı son dönemde yaşanan şiddetli Güneş patlamalarıyla sarsılıyor. 7,83 Hz’lik ritimdeki sapmaların sirkadiyen dengeyi bozarak baş ağrısı, kulak çınlaması, uyku düzensizliği ve zihin bulanıklığı gibi semptomları tetiklediği öngörülüyor.
- MeteoAgent, Dünya'nın doğal elektromanyetik titreşimlerinde ani artışlar kaydedildiğini ve bunun insan beyni üzerinde yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.
- Schumann Rezonansı olarak bilinen bu doğal elektromanyetik frekans, normal şartlarda 7,83 Hz'de seyrederken, Şubat 2026'da orta şiddetteki Güneş patlamaları nedeniyle artış gösterdi.
- Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar iyonosferi etkileyerek geçtiğimis ay içinde dört gün boyunca jeomanyetik değişim ölçeğinde 5,0 eşiğini aştı.
- İnsan beyninin uyku halinde ürettiği teta dalgaları Schumann Rezonansı ile uyumlu olduğundan, bu titreşim artışının sirkadiyen ritmi bozabileceği düşünülüyor.
- Kulak çınlaması, baş ağrısı, zihin bulanıklığı ve uyku bozuklukları bu değişimle ilişkilendirilen semptomlar arasında yer alıyor.
Dünya'nın doğal elektromanyetik titreşimlerinde gözlenen ani artışlar son günlerde bilim dünyasının ve teknoloji takipçilerinin odağında. MeteoAgent gibi hava durumu gözlem kuruluşları Dünya'nın "uğultu benzeri" kalp atışında bir yükselme kaydedildiğini bildirerek bu durumun insan beyni üzerinde tuhaf yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.
Schumann rezonansı nedir?
NASA'nın tanımlamasına göre Schumann Rezonansı, Dünya yüzeyi ile atmosferin üst katmanı olan iyonosfer arasındaki boşlukta yankılanan doğal bir elektromanyetik frekanstır. Bu fenomen dünya genelindeki sürekli yıldırım çarpmalarıyla beslenir ve sürdürülür. Normal şartlarda bu "gezegen ritmi", saniyede 7,83 Hertz (Hz) frekansında sabit bir tempo sergiler.
Güneş patlamaları dengeleri bozuyor
NY Post'ta yer alan habere göre şubat 2026 itibarıyla kaydedilen bu frekans artışının temel sebebi, orta şiddetteki Güneş patlamaları olarak gösteriliyor. Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar iyonosferi etkileyerek Dünya'nın bu doğal metronomunu hızlandırıyor. Uzmanlar, bu dalgalanmaları 0 ile 9 arasında bir ölçekle takip ediyor:
- 0: Sakin koşullar.
- 5 ve Üzeri: Uyduları, elektrik şebekelerini ve radyo sinyallerini etkileyebilecek jeomanyetik değişimler.
- 9: Şiddetli jeomanyetik fırtına.
Geçtiğimiz ay içinde bu değerin dört gün boyunca 5.0 eşiğini aşması hassas bireylerin bu değişimi fiziksel olarak hissedebileceği anlamına geliyor.
Beyin dalgaları ve frekans senkronizasyonu
Peki Dünya'daki bu titreşim artışı insanları neden etkiliyor? İnsan beyni, uyku ve dinlenme hallerinde saniyede 4 ila 8 döngü arasında değişen "teta" dalgaları üretir. Bu dalgalar Schumann Rezonansı'nın doğal frekansıyla büyük ölçüde uyumludur. Dünya'nın ritmindeki herhangi bir sapmanın, insanın sirkadiyen ritmini (biyolojik saatini) bozabileceği ve sinirsel dengeyi sarsabileceği düşünülüyor.
Bildirilen olası semptomlar neler?
Bilimsel olarak kesin bir "neden-sonuç" ilişkisi henüz %100 kanıtlanmamış olsa da kuvvet alanındaki bu bozulmalarla ilişkilendirilen yaygın şikayetler şunlardır:
- Kulak çınlaması ve tuhaf sesler duyma.
- Şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi.
- Zihin bulanıklığı (brain fog) ve konsantrasyon güçlüğü.
- Ani ruh hali değişimleri ve uyku bozuklukları.
Bilimsel Not:Japonya'da yapılan bir araştırma düşük frekanslı elektromanyetik değişimlerin kan basıncı üzerinde etkili olabileceğini öne sürmüştür. Ancak araştırmacılar bu durumun diğer çevresel faktörlerden bağımsız olarak doğrudan "yer küre müziğinden" kaynaklandığını söylemek için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.