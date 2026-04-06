ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da askeri yetkililerle birlikte İran savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir.

İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. ABD'nin elindeki silahlar kimsede yok. Bizdeki ekipman kimsede yok. F-15 pilotunu kurtardık. Harika bir operasyondu.

ABD ordusu hiçbir zaman askerlerini arkada bırakmaz. Operasyonda 21 uçağımız İran'a girdi ve 7 saat sürdü. Ağır ateş altında kaldık.

Pilot çok cesurdu, dağa tırmandı, kan kaybediyordu ama yakalanmadı. İran güçlerini şaşırtarak farklı bölgelere sevk ettik ve İran topraklarını hiç kayıp vermeden terk ettik.

"TAŞ DEVRİNE DÖNDÜRECEĞİZ"

İranlılar lüften geri dönün bomba atın diyor. Özgürlük için acı çekmeye hazırlar. İran'da rejimi değiştirdik, şimdi daha az radikaller. Eğer yarın geceye kadar anlaşamazsak onları taş devrine döndüreceğiz.

HEGSETH: İRAN ORDUSU REZİL OLDU

CIA Dİirektörü Ratcliffe: İranlılar bu kurtarma operasyonunun başarısı karşısında utanç verici duruma düştü ve nihayetinde küçük düşürüldüler.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran ordusu rezil oldu ve küçük düşürüldü, öyle de olmalılar. İranlılar hâlâ kendilerine şunu soruyor: "Amerikalılar bunu nasıl yaptı?"