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Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da bir döneme damgasını vuran usta aktör, geriye unutulmaz filmler bıraktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

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Ünlü Fransız oyuncu Alain Delon yaşamını yitirdi. Ailesi, Delon'un Fransa'nın Aisne kentinde bulunan Douchy'deki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Alain-Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu" ifadelerine yer verildi.

ÜNLÜ FILMLERDE IMZASI VAR
Yakışıklılığıyla bir döneme damgasını vuran ve Fransa'nın unutulmaz başrol oyuncularından biri haline gelen aktör, 88 yaşındaydı. Tam adıyla Alain Fabien Maurice Marcel Delon, 8 Kasım 1935'te doğdu. Delon, 1960'lardan 1980'lere kadar Avrupa'nın önde gelen aktörlerinden biri olarak biliniyordu. "Plein Soleil" (Kızgın Güneş), "Notre histoire" (Ayrı Odalar) ve "L'Eclisse" (Batan Güneş) gibi ünlü filmlerde rol alan Delon, "Notre histoire" filmindeki performansıyla Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde Erkek Oyuncu Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

ÇOCUKLARIN MİRAS KAVGASI
Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı belirtilen Alain Delon'un geçtiğimiz aylarda üç çocuğunun miras kavgası gündeme gelmişti. Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia etmişti. Anouchka ise, kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini belirtmişti.

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