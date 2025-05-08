Dünya Gazze’deki vahşete karşı sessizliğe gömüldü: 120 bin yaralı bombalanan hastanelerde tedaviye muhtaç kaldı!

Terörist devlet İsrail'in Gazze katliamları devam ediyor. Türkiye başta olmak üzere İspanya, Katar, Güney Afrika gibi birkaç ülkenin sert tepkileri dışında dünya bu vahşete karşı sessizliğe gömüldü. 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 52 bin 653 kişi hayatını kaybetti:



18 bininin çocuk olması ise katliamların ne kadar büyük olduğunun kanıtıydı. 120 bin yaralı da bombalanan hastanelerde tedaviye muhtaç kaldı. Gazze'de yemek yok, su yok, ilaç yok. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Tel Zater'deki aşevi, bölgedeki kıtlıktan kaçan binlerce Filistinlinin bir öğün yemek alabilmek için başvurdukları "son yer" haline geldi.



YİYECEK YOK, SU KALMADI

Ummu Yasir Tettar da 18 kişilik ailesini doyuracak bir lokma yemek alabilmek için burada olduğunu dile getirdi. Tettar, "İnsanlar açlıktan ölüyor, ülkeler ise sadece izliyor. Ateşkes istiyoruz. Ailem günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor, çoğu gün ise bu öğünü bile sağlayamıyoruz" dedi. Bölge sakinlerinden Fadi Hamad, "Aşevinden yemek alabilmek için saatlerce bekliyoruz. Çünkü evlerimizde yiyecek hiçbir şey yok. Sınır kapıları kapalı. Ablukanın kaldırılmasını ve savaşın sona ermesini diliyoruz" diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in tam abluka uyguladığı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda yakın zamanda "çok iyi bir gelişme" yaşanacağını açıkladı. Ancak Bruce'un sözleri, inandırıcı bulunmadı.



PATLAMAMIŞ BOMBALAR

Gazze Şeridi'nde İsrail'in attığı ancak patlamayan yaklaşık 3 bin mühimmat olduğu açıklandı. Bebek katili İsrail ordusunun, stokların azalması nedeniyle çeşitli kaynaklardan topladığı veya ABD'den aldığı, bazıları onlarca yıllık eski fünyeleri kullanmaya başladığı aktarılan raporda, bunun sonucunda patlamamış bomba oranının bir hayli arttığı belirtildi. İngiliz medyası da bombaların büyük bir çoğunluğun eski olduğunu destekleyen haberler yaptı. Birleşmiş Milletler yetkilileri ise bu bombaların çok büyük tehlike olduğunu açıkladı.



YENİ HEDEF HAMİLELER

Bombalardan kurtulanlar bu kez açlıkla karşı karşıya. Çocuklar, bir tas çorba için saatlerce bekliyor. Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde dünyaya gelen Melek Ahmed el-Kanu adlı bebeğin, "beyninden tamamen yoksun" şekilde doğduğu ifade edildi.



Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, Telegram hesabından bebeğin kısa bir görüntüsünü paylaşarak, yaptığı açıklamada, durumu "şok edici bir vaka" olarak tanımladı. Yetkililer, her bin doğumdan 200'ünde problemli vakalar olduğunu söyledi. Araştırmalar, saldırılar sebebiyle Gazze'deki topraklarda radyoaktif ve kanserojen madde bulgularına rastlandığını gösteriyor. BM ise bu durumu görmezden geliyor.



ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİYMİŞ!

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün temyiz davasında, hükümetin avukatları gözaltı için herhangi bir gerekçe sunamadı. Türk öğrencinin avukatları ise kefalet duruşması için Öztürk'ün 9 Mayıs'ta Vermont'ta olması gerektiğini savundu, ancak duruşmada henüz bir karar açıklanmadı. Tarafların önerilerini dinleyen temyiz heyeti, argümanları kendi aralarında görüşeceklerini ve duruşmaya daha sonraki bir tarihte devam edeceklerini belirtti. Rümeysa'ya destek için birçok kentte gösteriler düzenleniyor. Hatta üniversitelerde de gösteriler başladı.

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