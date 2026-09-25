Dujuan Tayfunu Tokyo'yu vurdu: 10 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Japonya'yı sarsan Dujuan Tayfunu, rekor yağışlar ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Tayfunun ardından en az 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Tokyo çevresinde binlerce hane elektriksiz kalırken, yetkililer yolların kapanması nedeniyle kesintilerin uzun sürebileceği uyarısında bulundu.
Dujuan Tayfunu'nun rekor düzeyde yağış getirmesi ve toprak kaymalarını tetiklemesinin ardından Tokyo çevresinde 10.000'den fazla ev elektriksiz kaldı.
TAYFUNUN ARDINDAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ MEYDANA GELDİ
Dujuan Tayfunu'nun Japonya'nın bazı bölgelerini şiddetli bir şekilde etkileyerek elektrik ve iletişim hatlarına zarar vermesi, ayrıca en az 11 kişinin ölümüne ve üç kişinin kaybolmasına yol açmasının ardından binlerce kişi elektriksiz kaldı.
Kyodo News'ün haberine göre, bu hafta başlarında tayfunun Japonya'nın doğusuna rekor düzeyde yağış getirmesinin ardından, Tokyo çevresindeki 10.000'den fazla ev cuma gününden itibaren elektriksiz kaldı.
Elektrik sağlayıcısı TEPCO Power Grid Inc. şirketinin şu uyarıda bulunduğu belirtildi: "Geniş alanlarda yolların toprak kaymaları ve devrilen ağaçlarla kapanması, bazı bölgelerdeki ekiplerin hasarlı tesisleri incelemesini bile engellemektedir; bu nedenle kesintiler uzun bir süre devam edebilir."
Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde bildirilen elektrik kesintileri, halkın sıcak hava ve su kıtlığıyla mücadele etmek zorunda kalmasına neden oldu.
Hafta başlarında fırtınanın bölgeyi vurmasının ardından yüzlerce hane de susuz kaldı.