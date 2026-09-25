Dujuan Tayfunu'nun ardından en az 11 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: AFP)

TAYFUNUN ARDINDAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ MEYDANA GELDİ

Dujuan Tayfunu'nun Japonya'nın bazı bölgelerini şiddetli bir şekilde etkileyerek elektrik ve iletişim hatlarına zarar vermesi, ayrıca en az 11 kişinin ölümüne ve üç kişinin kaybolmasına yol açmasının ardından binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Kyodo News'ün haberine göre, bu hafta başlarında tayfunun Japonya'nın doğusuna rekor düzeyde yağış getirmesinin ardından, Tokyo çevresindeki 10.000'den fazla ev cuma gününden itibaren elektriksiz kaldı.