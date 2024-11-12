Dubai çikolatası Almanya’da da ün yaptı!

Dubai'de üretildikten sonra tüm dünyada adını duyuran çikolata, Almanya'da da ün yaptı. İsviçreli Lindt firmasının ürettiği Türk malı 100'er gramlık 1000 kadar Dubai çikolatasını, Berlin'deki şubelerine dağıttı. Tanesini 15 Euro'dan satışa çıkardı. Ürünler kapışıldı. Gece saat 03.00'te bile kuyruğa girenlere, çikolata kalmadı. 19 yaşındaki Kerem, "Herkesin aynı anda yalnızca bir bar almasına izin veriliyor. Çikolatanın üzerinde sayılar var, sayı ne kadar düşük olursa değeri de o kadar artıyor" açıklamasını yaptı.

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