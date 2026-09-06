TRUMP'IN SAÇ RENGİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Trump'ın saç renginin neden koyulaştığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Değişimin saç boyası, kullanılan saç ürünleri, ışık koşulları veya farklı bir şekillendirme uygulamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Trump'ın saçlarının kalıcı olarak mı değiştiği yoksa geçici bir uygulama mı yapıldığı da henüz bilinmiyor.