Donald Trump'ın saçlarına ne oldu? Morristown'daki yeni görüntüsünde dikkat çeken renk değişimi
ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen altın sarısı saçları bir anda değişti. New Jersey’de görüntülenen Trump’ın saçlarının alışılmış renginden çok daha koyu, kahverengiye yakın bir tona büründüğü görüldü. Saç modelindeki farklılık da dikkat çekerken, Trump’ın yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar “Trump’ın saçına ne oldu?” sorusunu tartışırken, bazıları ABD Başkanı’nın yeni halini ünlü oyuncu Pierce Brosnan’a benzetti.
ABD Başkanı Donald Trump, son görüntüsüyle gündeme oturdu. Yıllardır kendine özgü altın sarısı saçlarıyla tanınan Trump'ın saç renginin belirgin şekilde koyulaştığı görüldü.
Trump'ın yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken "Trump'ın saçına ne oldu?" sorusu tartışılmaya başlandı.
ALTIN SARISI SAÇLARDAN KAHVERENGİYE
Trump, 4 Eylül Cuma günü New Jersey'de bulunan Morristown Havalimanı'na Air Force One ile geldi. Lacivert takım elbise ve sarı kravat tercih eden Trump, uçaktan indikten sonra gazetecilere el salladı.
Ancak Trump'ın havalimanındaki görüntülerinde saç renginin alışılmış tonundan oldukça farklı olduğu dikkat çekti. Daha önce altın sarısı tonlarıyla görülen Trump'ın saçları bu kez kahverengiye yakın, daha koyu bir renkteydi. Saç modelindeki farklılık da dikkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Trump'ın değişen saç rengi kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı. Gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın yeni görüntüsüne ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı.
Gazeteci Molly Jong-Fast, Trump'ın görüntüsüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Trump artık bir esmer" yorumunda bulundu.
PIERCE BROSNAN'A BENZETİLDİ
Trump'ın yeni saç stili farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ABD Başkanı'nın yeni görünümünü ünlü oyunculara benzetti.
Yazar Anne Lamott ise Trump'ın yeni saç stilini beğendiğini belirterek onu eski James Bond oyuncusu Pierce Brosnan'a benzetti.
TRUMP'IN SAÇ RENGİ NEDEN DEĞİŞTİ?
Trump'ın saç renginin neden koyulaştığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Değişimin saç boyası, kullanılan saç ürünleri, ışık koşulları veya farklı bir şekillendirme uygulamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Öte yandan Trump'ın saçlarının kalıcı olarak mı değiştiği yoksa geçici bir uygulama mı yapıldığı da henüz bilinmiyor.