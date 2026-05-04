Resmi makamlar silah seslerinin kaynağına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapmadı.

Yapılan incelemelerin ardından herhangi bir tehdit bulunmadığının anlaşılmasıyla uygulanan alarm durumu kaldırıldı.

Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.

Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı.

Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler de o anlara ilişkin kendi çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.

1 KİŞİ VURULDU

ABD Gizli Servisi, Washington Anıtı yakınında bir kişinin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı.