CANLI YAYIN
Geri

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu: Basın mensupları hızla tahliye edildi

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında duyulan silah sesleri kısa süreli paniğe yol açtı. Gizli Servis ekipleri alarma geçerken, bahçedeki gazeteciler tedbir amaçlı brifing odasına alındı. Olayın ardından yapılan kontrollerde herhangi bir tehdit unsuru tespit edilmezken, alarm durumu kısa sürede kaldırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu: Basın mensupları hızla tahliye edildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği bölgede silah sesleri duyuldu.
  • Olayın ardından Gizli Servis ekipleri Beyaz Saray bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı brifing odasına alarak güvenlik alarmı verdi.
  • Yapılan incelemelerin ardından herhangi bir tehdit bulunmadığının anlaşılmasıyla uygulanan alarm durumu kaldırıldı.
  • Gizli Servis görevlilerinin bölgede aldığı güvenlik önlemleri Beyaz Saray muhabirlerinin kameralarına yansıdı.
  • Resmi makamlar silah seslerinin kaynağına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapmadı.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu ve güvenlik görevlilerinin kısa süreliğine alarma geçtiği bildirildi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu: Basın mensupları hızla tahliye edildi-2

Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu: Basın mensupları hızla tahliye edildi-3

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı.

Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler de o anlara ilişkin kendi çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.

1 KİŞİ VURULDU

ABD Gizli Servisi, Washington Anıtı yakınında bir kişinin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu: Basın mensupları hızla tahliye edildi-4

DAHA ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Cole Tomas Allen ABD Başkanına suikast girişimi suçlamasıyla yargılanacak

Almanya'da terör eylemi mi? Araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
SONRAKİ HABER

Araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler