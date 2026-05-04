ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu ve güvenlik görevlilerinin kısa süreliğine alarma geçtiği bildirildi.
Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.
Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.
Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı.
Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler de o anlara ilişkin kendi çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.
1 KİŞİ VURULDU
ABD Gizli Servisi, Washington Anıtı yakınında bir kişinin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı.
DAHA ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.
Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.
Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.
Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.