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Donald Trump'ın ilk ataması 67 yaşındaki torun sahibi Susie Wiles oldu!

Seçilmiş Başkan Donald Trump, Susie Wiles'ın Beyaz Saray'daki özel kalem müdürü olacağını duyurdu. 'Buz Bebek' lakabı takılmış 67 yaşındaki aday, Kamala Harris'e karşı tarihi bir seçim zaferi elde etmesini sağlayan kampanyayı yürüttü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Donald Trump’ın ilk ataması 67 yaşındaki torun sahibi Susie Wiles oldu!

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Seçilmiş Başkan Donald Trump, Susie Wiles'ın Beyaz Saray'daki özel kalem müdürü olacağını duyurdu. 'Buz Bebek' lakabı takılmış 67 yaşındaki aday, Kamala Harris'e karşı tarihi bir seçim zaferi elde etmesini sağlayan kampanyayı yürüttü. Wiles yarışı perde arkasından sürdürdü ve ülkenin en korkulan ve etkili siyasi aktörlerinden biri oldu. Florida'nın West Palm Beach kentinde ailesi ve ekibiyle birlikte zaferini ilan ederken, kilit danışmanı da yanındaydı. Trump 'Susie Wiles, Amerikan tarihinin en büyük siyasi zaferlerinden birini elde etmeme yardımcı oldu başarılı kampanyalarımın ayrılmaz parçasıydı' dedi.

TRUMP'IN YENİ DÜNYA HEDEFLERİ
NATO: Üyelere 'savunma harcamalarını artır' baskısı
İNGİLTERE: İşçi Partisi'nin eleştirisinden sonra ülkeyle 'Özel ilişki' testi
AVRUPA: Savunma için daha az yardım
UKRAYNA: 1300 kilometrelik 'Askersiz bölge' önerisi
RUSYA: Putin ve Trump arasında soru işaretleri çok.
ÇİN: Yeni vergiler ticari savaşı tetikleyebilir.
GÜNEY VE ORTA AMERİKA: Büyük sınırdışı hareketleri bekleniyor. Duvar da yükseltilecek.
İSRAİL-GAZZE-LÜBNAN: Trump, "Netanyahu işi bitirebilir" demişti.
AFRİKA: Trump'ın yardımları kesmesinden korkuluyor.
İRAN: 'Maksimum baskı' politikası geri dönüyor.
TAYVAN: ABD askeri desteğinin ücreti talep edilecek.
KUZEY KORE: Kim'in nükleer tehdidine karşı önlem almayı planlıyor.

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