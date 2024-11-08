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Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı...

ABD medyası Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detaylarını duyurdu. Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 22:48 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 22:48
Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı...

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ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı bildirildi.

Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı... (Reuters)Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı... (Reuters)

Amerikan CNN kanalında görüşmeye dair bilgi sahibi olan ancak adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre Musk, Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı.

Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı... (Reuters)Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı... (Reuters)

Seçim kampanyası döneminde başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini vaat eden Trump'ın Zelenskiy ile 6 Kasım'da gerçekleştirdiği görüşmenin bölgedeki gidişat açısından önemli olduğu kaydediliyor.

Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı... (Reuters)Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı... (Reuters)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurgulamıştı.

Seçim kampanyası boyunca Trump'a milyonlarca dolar bağışta bulunarak açıktan destek veren Musk'ın yeni kabinede görev alabileceği iddia edilmişti.

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