Donald Trump ve Zelenskiy görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken Elon Musk detayı... (Reuters)



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurgulamıştı.

Seçim kampanyası boyunca Trump'a milyonlarca dolar bağışta bulunarak açıktan destek veren Musk'ın yeni kabinede görev alabileceği iddia edilmişti.



