Astana garantörleri Suriye için toplanıyor: Yeniden inşa ve mültecilerin dönüşü masada

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde gerçekleştirilen Suriye konulu 22. Astana Görüşmeleri, 11-12 Kasım tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin ilk günü heyetler arasında ikili ve üçlü istişare toplantılarıyla geçecek. İkinci gün ise ortak oturumun ardından basın toplantısı düzenlenecek.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ MASAYA YATIRILACAK

Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla sürdürülen Astana Görüşmeleri'nin bu oturumunda, bölgesel gelişmeler, Suriye'de kapsamlı bir çözüm için atılacak adımlar, insani durum, güven artırıcı önlemler, yeniden inşa süreci ve Suriyeli mültecilerin geri dönüş koşulları gibi başlıklar ele alınacak. Son olarak Astana garantörleri, bu yıl 24-25 Ocak tarihlerinde yine Astana'da bir araya gelmişti.