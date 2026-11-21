ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken, Donald Trump bir televizyon kanalında savaşa dair açıklamalarda bulundu. Trump ABD merkezli Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, İran ile kalıcı bir anlaşma yapmak istediğini belirtti.

NÜKLEER SİLAH KONUSU

İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecekleri yönündeki ifadelerini tekrar eden Trump şu cümleleri aktardı:

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kalıcı bir anlaşma yapmak istediğini söyledi. (Fotoğraf: Yapay zeka)

"Rejime hiç fazla önem vermedim. Bazı insanlar 'rejim değişikliği' dediler. Bunun ne anlama geldiğini açıklayın, halihazırda iki rejimi devirmiş haldeyim. İlk grubu devirdim, ikinci grubu devirdim, üçüncü grupla anlaşıyoruz. Yani buna nihai rejim değişikliği denebilir."

"KALICI BİR ANLAŞMA YAPACAĞIM"

Trump, Tahran yönetimini eleştirerek, "Bir anlaşma yapıyoruz ve onlar ertesi gün bunu bozuyorlar. Yapacağım şey şu ki, gelecek 4 yıl, 15 yıl ya da 20 yıl içinde başarısız bir başkanımız olursa diye 'kalıcı' olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını sağlamasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.