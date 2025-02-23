Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Brown’ı görevden aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en üst düzey yetkilisi olan Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown'ı görevden aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brown ile birlikte iki kıdemli subayın daha görevden alındığını açıkladı.

Üç üst düzey yönetici, Donald Trump'ın selefi Joe Biden tarafından atanmıştı. Trump, değişikliği duyurduğu sosyal medya gönderisinde, "General Charles 'CQ' Brown'a ülkemize 40 yılı aşkın hizmeti için teşekkür etmek istiyorum" diye yazdı. General Charles Brown, bu görevi üstlenen ikinci siyahi subaydı.