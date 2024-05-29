PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

'Doğu'ru karar

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Gazze’deki insanlık katliamına büyük tepki gösterdi. Bu yaz elde edeceği tüm gelirlerini, buradaki insanlara bağışlayacağını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
’Doğu’ru karar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in gözünü kan bürüdü. Başbakan Netanyahu, Gazze'deki vahşetini sürdürdü. Katliam silahlarını bu kez de Refah'a döndürdü. Çadırlarda kalan Filistinliler'in üzerine kan püskürdü.

Onlarca sivili diri diri yakıp öldürdü. Dün de tanklarını gönderdiği şehirde vahşetin boyutunu daha da büyüttü. 7 Ekim'den beri soykırıma sessiz kalan Batı, bu defa da cılız tepkilerle olayın üstünü örttü.

İsrail, Gazze'yi yaktı yıktı. Masum 36 bin kişiyi öldürüp, yüzbinlerce insanı yaraladı. Geri kadalanları da, her türlü insani ihtiyaca muhtaç bıraktı. Bunun için duyarlı insanlar seferlerlik başlattı. Türkiye'den de Tel Aviv'e yüksek perdeden tepkiler gösterilirken, Gazze'ye yardımlar artırıldı. Devletin büyük yardımları yanında işadamları, sanatçılar, sporcular ve komedyenler de "Bu çorbada tuzumuz olsun" diyerek sahaya çıktı.

Komedyen Doğu Demirkol da bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir'' ifadelerini kullandı.

YOK BÖYLE CANİLİK
İsrail, Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. 36 bine yakın kişinin canını aldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun cellatları, Refah'a da saldırdı. Önceki gün çadırlara bomba attı. 45 kişi yanarak can verirken 245 kişi de yaralandı. Dün yine çadır kampa saldırı düzenlendi. 21 kişi hayatını kaybetti. 10'u ağır 64 kişi de yaralandı. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu çadır katliamlarına, tepkiler çığ gibi büyürken Netanyahu ise saldırıyı "Trajik hata" olarak yorumladı. Tabi bu komik açıklamaya kimse inanmadı. İsrail tankları da dün sabah saatlerinden itibaren Refah kent merkezine giriş yaptı. Refah Sınır kapısından da insani yardımların yapılamadığı açıklandı.

KATLİAMA İMZA ATTI
ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in kuzeyini ziyaret etti. Gazze'de çocukları ve sivilleri öldüren İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
SSK VE BAĞ-KURLUYA YÜZDE 25.46’LIK ZAM HESABI | Temmuz zammıyla kök maaş değişecek! İşte kalem kalem SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı
Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi müthiş planını TAKVİM ortaya çıkardı
MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
SON DAKİKA