’Doğu’ru karar

İsrail'in gözünü kan bürüdü. Başbakan Netanyahu, Gazze'deki vahşetini sürdürdü. Katliam silahlarını bu kez de Refah'a döndürdü. Çadırlarda kalan Filistinliler'in üzerine kan püskürdü.



Onlarca sivili diri diri yakıp öldürdü. Dün de tanklarını gönderdiği şehirde vahşetin boyutunu daha da büyüttü. 7 Ekim'den beri soykırıma sessiz kalan Batı, bu defa da cılız tepkilerle olayın üstünü örttü.

İsrail, Gazze'yi yaktı yıktı. Masum 36 bin kişiyi öldürüp, yüzbinlerce insanı yaraladı. Geri kadalanları da, her türlü insani ihtiyaca muhtaç bıraktı. Bunun için duyarlı insanlar seferlerlik başlattı. Türkiye'den de Tel Aviv'e yüksek perdeden tepkiler gösterilirken, Gazze'ye yardımlar artırıldı. Devletin büyük yardımları yanında işadamları, sanatçılar, sporcular ve komedyenler de "Bu çorbada tuzumuz olsun" diyerek sahaya çıktı.

Komedyen Doğu Demirkol da bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir'' ifadelerini kullandı.



YOK BÖYLE CANİLİK

İsrail, Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. 36 bine yakın kişinin canını aldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun cellatları, Refah'a da saldırdı. Önceki gün çadırlara bomba attı. 45 kişi yanarak can verirken 245 kişi de yaralandı. Dün yine çadır kampa saldırı düzenlendi. 21 kişi hayatını kaybetti. 10'u ağır 64 kişi de yaralandı. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu çadır katliamlarına, tepkiler çığ gibi büyürken Netanyahu ise saldırıyı "Trajik hata" olarak yorumladı. Tabi bu komik açıklamaya kimse inanmadı. İsrail tankları da dün sabah saatlerinden itibaren Refah kent merkezine giriş yaptı. Refah Sınır kapısından da insani yardımların yapılamadığı açıklandı.



KATLİAMA İMZA ATTI

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in kuzeyini ziyaret etti. Gazze'de çocukları ve sivilleri öldüren İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzaladı.