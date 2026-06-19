CANLI YAYIN
Geri

Dev iş makinesi markaları İsrail'in Lübnan'daki yıkımına ortak oldu

Terör devleti İsrail, Lübnan’da yıkım için Caterpillar, Hitachi ve Komatsu gibi şirketlerle anlaşma yaptı. Bu şirketlere tepki yağdı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Dev iş makinesi markaları İsrail'in Lübnan'daki yıkımına ortak oldu

Dev iş makinesi markaları İsrail'in Lübnan'daki yıkımına ortak oldu-1 Katil İsrail ordusunun Güney Lübnan'da yürüttüğü yıkım faaliyetlerinde, dünyaca ünlü dev iş makinesi markalarının kullanıldığı ortaya çıktı. İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, bu şirketlerin savaş suçlarına doğrudan ortak olduğunu belirtiyor. İsrail'in sınır hattı boyunca yürüttüğü askeri operasyonlar, Güney Lübnan'da eşi benzeri görülmemiş bir çevre ve yerleşim yıkımına yol açtı.

Dev iş makinesi markaları İsrail'in Lübnan'daki yıkımına ortak oldu-2

YIK BİNAYI AL PARAYI

Dev iş makinesi markaları İsrail'in Lübnan'daki yıkımına ortak oldu-3 Edinilen bilgilere göre İsrail, sınır hattı boyunca tam 608 kilometrekarelik bir alanda yer alan köyleri adeta haritadan sildi.

Bu yıkımların merkezinde ise küresel iş makinesi devleri yer alıyor. Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi ve Komatsu markalı iş makinelerinin, İsrail ordusu tarafından Güney Lübnan'daki köyleri ve sivil yerleşim alanlarını yıkmak için aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Haaretz'in aktardığı sarsıcı iddiaya göre, bu süreçte rol oynayan bazı şirketler ve taşeronlar, sıradan bir iş kolu gibi yıktıkları bina sayısına göre ücret alıyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Netanyahu Trump'a rest çekti! İran anlaşmasını engellemek için kulis faaliyetlerine başladı
SONRAKİ HABER

Netanyahu Trump'a rest çekti
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler