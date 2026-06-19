Dev iş makinesi markaları İsrail'in Lübnan'daki yıkımına ortak oldu

Katil İsrail ordusunun Güney Lübnan'da yürüttüğü yıkım faaliyetlerinde, dünyaca ünlü dev iş makinesi markalarının kullanıldığı ortaya çıktı. İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, bu şirketlerin savaş suçlarına doğrudan ortak olduğunu belirtiyor. İsrail'in sınır hattı boyunca yürüttüğü askeri operasyonlar, Güney Lübnan'da eşi benzeri görülmemiş bir çevre ve yerleşim yıkımına yol açtı.

YIK BİNAYI AL PARAYI

Edinilen bilgilere göre İsrail, sınır hattı boyunca tam 608 kilometrekarelik bir alanda yer alan köyleri adeta haritadan sildi.

Bu yıkımların merkezinde ise küresel iş makinesi devleri yer alıyor. Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi ve Komatsu markalı iş makinelerinin, İsrail ordusu tarafından Güney Lübnan'daki köyleri ve sivil yerleşim alanlarını yıkmak için aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Haaretz'in aktardığı sarsıcı iddiaya göre, bu süreçte rol oynayan bazı şirketler ve taşeronlar, sıradan bir iş kolu gibi yıktıkları bina sayısına göre ücret alıyor.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya