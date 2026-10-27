Danimarka'da stres istifası! Ulaştırma bakanı dayanamadı
Yoğun iş temposunun yol açtığı strese daha fazla dayanamayan Danimarka Ulaştırma Bakanı Signe Munk istifa etti ve koltuğunu Karina Lorentzen Dehnhard’a devretti. Başbakan Mette Frederiksen’in yeni bakan onayını bugün Kral Frederik’e sunması beklenirken, Munk sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tükenmişliğini ilan etti.
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Danimarka Ulaştırma Bakanı Signe Munk'un, yaşadığı stres odaklı rahatsızlıklar sebebiyle görevini bıraktığı bildirildi.
Danimarka Başbakanlığından yapılan açıklamada, kabinede Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Munk'un stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu ifade edildi.
Karina Lorentzen Dehnhard'ın yeni Ulaştırma Bakanı olarak görevi devralacağı belirtilen açıklamada, Başbakan Mette Frederiksen'in bugün yeni bakan atamasını Danimarka Kralı Frederik'e sunacağı aktarıldı.
Munk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stres nedeniyle sağlık sorunları yaşıyorum. Bu kapsamda görevimden ayrılma kararı aldım." ifadelerine yer verdi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya