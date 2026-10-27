Danimarka Ulaştırma Bakanı Signe Munk'un, yaşadığı stres odaklı rahatsızlıklar sebebiyle görevini bıraktığı bildirildi.

Danimarka Başbakanlığından yapılan açıklamada, kabinede Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Munk'un stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu ifade edildi.

Karina Lorentzen Dehnhard'ın yeni Ulaştırma Bakanı olarak görevi devralacağı belirtilen açıklamada, Başbakan Mette Frederiksen'in bugün yeni bakan atamasını Danimarka Kralı Frederik'e sunacağı aktarıldı.

Munk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stres nedeniyle sağlık sorunları yaşıyorum. Bu kapsamda görevimden ayrılma kararı aldım." ifadelerine yer verdi.

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