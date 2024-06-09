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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen hastaneye kaldırıldı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen hastaneye kaldırıldı

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, önceki gün akşam saatlerinde Kopenhag'da saldırıya uğradı. Saldırganın 39 yaşında olduğu ve tutuklandığı açıklandı. Saldırganın amacının ne olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmadı. Frederiksen'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, hafif şekilde boyun incinmesi yaşadığı vurgulandı. "Başbakan sağlıklı ve güvende, ancak olayın şokunda" ifadesi kullanıldı.

MEVKİDAŞLARI KINADI
Frederiksen'in kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü ve programlarının iptal edildiği de paylaşıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen saldırıyı kınadı. Slovakya Başbakanı Robert Fico da 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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