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Dağıstan'da eş zamanlı terör: 9 ölü, 25 yaralı

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da, sinagog, kilise ve polis noktasına aynı anda saldırı düzenlendi. 7’si polis 9 kişi hayatını kaybetti, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Dağıstan’da eş zamanlı terör: 9 ölü, 25 yaralı

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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde terör kabusu yaşandı. Dün akşam saatlerinde saldırganlar. Mahaçkale'deki bir polis noktasına ve Derbent'teki iki kilise ve bir sinagoga eş zamanlı silahlı saldırı düzenledi.

İlk belirlemelere göre 7'si polis 9 kişi hayatını kaybetti, 4 terörist öldürüldü. 25 kişi de yaralandı. Bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı. Bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından bölgeye uzmanlar gönderilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı.

MAHAÇKALE VE DERBENT KANA BULANDI
Çatışma sonrası sinagogda yangın çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

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