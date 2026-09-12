ABD 100 yıllık yasağı kaldırıyor! İsrail'in gözü Türkiye'de: Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından fırkateyn ihalesi iddiası
ABD'nin Çin Donanması'nın artan gücü karşısında yabancı tersanelerden savaş gemisi alımı ihtimalini değerlendirdiği ve bu kapsamda Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynlerinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Türkiye'yi anbean takip eden İsrail basınına yansıyan iddialara göre, düşük maliyetleri ve yüksek üretim kapasitesiyle Ankara'nın ihaleye dahil olması bekleniyor. Washington ile Ankara arasındaki savunma ve teknoloji iş birliği İsrail'de endişeyle takip ediliyor.
İsrail'de Türkiye paranoyası her geçen gün artıyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki her adımını takip eden İsrail'de Ankara'nın tüm gücü gündem oluyor.
İSRAİL'İN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
İsrail gazetesi Jerusalem Post'un iddiasına göre, Çin'in hızla büyüyen donanması karşısında geride kalan ABD Donanması, yabancı tersanelerden savaş gemisi alımını değerlendiriyor ve bu kapsamda düşük maliyetleri ve özel tersanelerindeki yüksek üretim kapasitesi nedeniyle Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynlerinin de aralarında bulunduğu seçeneklerini değerlendiriyor.
ABD 100 YIL ÖNCE YABANCI TERSANELERDEN ALIMI YASAKLAMIŞTI
Yaklaşık 100 yıl önce ABD Kongresinin Amerikan gemi inşa sanayisini korumak ve yerli kapasiteyi muhafaza etmek amacıyla ABD Donanmasının yabancı tersanelerden gemi satın almasını yasakladığını hatırlatan The Jerusalem Post, Çin'in hızla genişleyen donanması ve ABD filosunun yaşlanmasına dair artan endişelerin Washington'ı bu politikayı yeniden gözden geçirmeye ittiğini belirtti.
ABD, 300 faal savaş gemisi bulundurma hedefine ulaşmakta zorlanırken Çin Donanması yaklaşık 400 gemiye ulaştı. Pekin'in filosu ayrıca önceki nesillere kıyasla büyük bir ilerleme kaydeden modern gemileri giderek daha fazla bünyesine katıyor.
Habere göre ABD Savunma Bakanlığı'nın, maliyetleri düşürmek ve üretimi hızlandırmak amacıyla ekim ayında yabancı tersanelerden fırkateyn alımı için ilk ihalesini açması bekleniyor. Plan kapsamında yabancı gemi inşa firmaları bazı gemileri kendi bünyelerinde inşa edebilirken gelecekte ABD'li tersanelerin ek gemiler inşa etmesine yardımcı olmak için eğitim vermeleri de öngörülüyor.
İhalenin, ABD'nin iki yakın müttefiki olan Güney Kore ve Japonya'dan gemileri içermesi bekleniyor.
NATO'DA FIRKATEYN GÖRÜŞMESİ
The Jerusalem Post'a göre üçüncü bir adayın da yarışa katılması bekleniyor. İddiaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında NATO zirvesinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye de ihaleye katılacak.
İsrail gazetesi Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım yaptığını vurguladı.
The Jerusalem Post ayrıca, Başkan Erdoğan'ın ABD'nin, Türkiye topraklarından İran'a saldırı düzenlemesine müsaade etmediğini, fakat buna rağmen Trump'ın Ankara'nın geliştirmekte olduğu KAAN savaş uçağı için Türkiye'ye jet motorları sağlamayı kabul ettiğini vurguladı.
The Jerusalem Post, fırkateynin özelliklerini şöyle sıraladı:
"Türkiye'nin teklif etmesi beklenen İstanbul sınıfı fırkateyn, rakiplerine kıyasla daha küçük olup 113 metre uzunluğa ve yaklaşık 3.100 tonluk deplasmana sahip.
Bu gemi, 16 modüler dikey atım sistemi (VLS) hücresi, 76 mm'lik ana top, yerli üretim Atmaca gemisavar füzeleri ve Phalanx yakın savunma silah sistemiyle donatılmıştır.
Geminin radarı, Türk savunma şirketi Aselsan tarafından geliştirilen AESA sistemine dayanmaktadır.
Fırkateynin başlıca avantajları, düşük üretim maliyetleri ve Türkiye genelindeki özel tersanelerde birden fazla üretim hattının bulunmasıdır. Türkiye bu sınıftan halihazırda sekiz gemi sipariş ederken, Endonezya da iki gemi sipariş etmiştir."