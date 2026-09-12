İsrail 'de Türkiye paranoyası her geçen gün artıyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki her adımını takip eden İsrail'de Ankara'nın tüm gücü gündem oluyor.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un iddiasına göre, Çin'in hızla büyüyen donanması karşısında geride kalan ABD Donanması, yabancı tersanelerden savaş gemisi alımını değerlendiriyor ve bu kapsamda düşük maliyetleri ve özel tersanelerindeki yüksek üretim kapasitesi nedeniyle Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynlerinin de aralarında bulunduğu seçeneklerini değerlendiriyor.

The Jerusalem Post. Fotoğraflar

ABD 100 YIL ÖNCE YABANCI TERSANELERDEN ALIMI YASAKLAMIŞTI

Yaklaşık 100 yıl önce ABD Kongresinin Amerikan gemi inşa sanayisini korumak ve yerli kapasiteyi muhafaza etmek amacıyla ABD Donanmasının yabancı tersanelerden gemi satın almasını yasakladığını hatırlatan The Jerusalem Post, Çin'in hızla genişleyen donanması ve ABD filosunun yaşlanmasına dair artan endişelerin Washington'ı bu politikayı yeniden gözden geçirmeye ittiğini belirtti.

ABD, 300 faal savaş gemisi bulundurma hedefine ulaşmakta zorlanırken Çin Donanması yaklaşık 400 gemiye ulaştı. Pekin'in filosu ayrıca önceki nesillere kıyasla büyük bir ilerleme kaydeden modern gemileri giderek daha fazla bünyesine katıyor.

Habere göre ABD Savunma Bakanlığı'nın, maliyetleri düşürmek ve üretimi hızlandırmak amacıyla ekim ayında yabancı tersanelerden fırkateyn alımı için ilk ihalesini açması bekleniyor. Plan kapsamında yabancı gemi inşa firmaları bazı gemileri kendi bünyelerinde inşa edebilirken gelecekte ABD'li tersanelerin ek gemiler inşa etmesine yardımcı olmak için eğitim vermeleri de öngörülüyor.

İhalenin, ABD'nin iki yakın müttefiki olan Güney Kore ve Japonya'dan gemileri içermesi bekleniyor.