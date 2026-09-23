ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldiği görüşmenin ardından Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi'ne resmi olarak davet ettiğini söyledi.

Rubio ABD'nin Putin'i G20'ye davet ettiğini duyurdu. Fotoğraflar: Takvim, Reuters

PUTİN'E ABD'DEN DAVET

Rubio gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in yalnızca Trump ile değil, diğer dünya liderleriyle de diyalog kurması için bunun bir fırsat olduğunu söyledi ve Washington'ın katılım yönündeki beklentisini ve angajmana açık olduklarını vurguladı.

ABD'li bakan açıklamasında "Bunun onun sadece başkanla değil, diğer dünya liderleriyle de etkileşim kurması için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve umarız bu daveti kabul eder." ifadelerini kullandı.