Trump'tan Putin'e G20 daveti: Ukrayna Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Kremlin'den cevap geldi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Florida’da düzenlenecek G-20 Zirvesi’ne resmi olarak davet ettiğini açıkladı. Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Putin’in Batılı bir ülkenin ev sahipliğindeki G-20 zirvesine ilk kez yüz yüze davet edilmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ise ABD'nin davetine ilişkin ilk açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldiği görüşmenin ardından Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi'ne resmi olarak davet ettiğini söyledi.
PUTİN'E ABD'DEN DAVET
Rubio gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in yalnızca Trump ile değil, diğer dünya liderleriyle de diyalog kurması için bunun bir fırsat olduğunu söyledi ve Washington'ın katılım yönündeki beklentisini ve angajmana açık olduklarını vurguladı.
ABD'li bakan açıklamasında "Bunun onun sadece başkanla değil, diğer dünya liderleriyle de etkileşim kurması için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve umarız bu daveti kabul eder." ifadelerini kullandı.
UKRAYNA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK
Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından ilk kez Batılı ülkelerin ev sahipliğinde düzenlenen bir G-20 Liderler Zirvesi'ne yüz yüze davet edilmiş oldu.
İKİNCİ PUTİN-TRUMP ZİRVESİ
Eğer Putin davete icabet ederse bu ziyaret Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Rus lider iile yaptığı ikinci yüz yüze temas olacak. İki lider en son 2025 yılının ağustos ayında Alaska'da bir araya gelmişti.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önceki açıklamalarında, G-20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye ve masaya oturmaya hazır olduğuna dair sinyalleri vermişti.
Zirvenin Trump'a ait Florida'daki golf kulübünde/merkezinde gerçekleştirilecek olması uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırdı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'e yönelik davetle ilgili açıklama yaptı ve "Rusya, Putin'in G20 toplantısına davet edilmesinden dolayı minnettar ve teşekkür ediyor. Bu konuyu değerlendirecek ve diplomatik kanallar aracılığıyla ele alacağız." ifadelerini kullandı.