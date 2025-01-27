CIA, Covid-19’un laboratuvar sızıntısından kaynaklandığını açıkladı!

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), dünya genelinde 1.2 milyon kişiyi öldüren Covid-19'un "büyük ihtimalle bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı" sonucuna vardı.

Salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" vurgulandı. CIA, daha önce virüsün nasıl yayıldığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını paylaşmıştı.

Yeni CIA Direktörü olan John Ratcliffe, uzun zamandır "Virüsün Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan sızdığı teorisini" paylaşıyordu.