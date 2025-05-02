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CIA Çinli casus arıyor! Sosyal medyadan duyurdular

ABD dış istihbarat servisi CIA, Çin’deki casusluk ağını yeniden inşa etmeye çalışırken Çinli casus arayışına girdi. CIA’in Çin Komünist Partisi üyeleri arasında “hoşnutsuzluk tohumları ekmek ve Çin’de casus devşirme” amacıyla sosyal medyada iki Çince video yayımladığını belirtildi.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 10:26 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 10:26
CIA Çinli casus arıyor! Sosyal medyadan duyurdular

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Çin'deki casusluk ağını yeniden inşa etmeye çalışan ABD dış istihbarat kurumu CIA, Çinli casus arayışına girdi.

İngiliz Financial Times, CIA'in Çin Komünist Partisi üyeleri arasında "hoşnutsuzluk tohumları ekmek ve Çin'de casus devşirme" amacıyla sosyal medyada iki Çince video yayımladığını belirtti.

CIA, Takvim Fotoğraf ArşiviCIA, Takvim Fotoğraf Arşivi

CIA'DEN ÇİNLİ CASUS İLANI

CIA'in YouTube, Facebook ve Instagram'da paylaştığı videoların başlıkları ise "CIA ile Neden İletişime Geçtim: Kaderimin Kontrolünü Ele Almak İçin" ve "CIA ile Neden İletişime Geçtim: Daha İyi Bir Yaşam İçin" şeklinde.

DAHA ÖNCE DE RUSYA YAPMIŞTI

CIA'in son girişimi, daha önce Rusya'daki seçkin tabakayı, özellikle de Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden rahatsızlık duyanları ajansla iş birliğine çekme çabasının bir uzantısı. Bu kapsamda Rusça hazırlanan videolar aracılığıyla, ajansla temasa geçmek isteyen kişilere yönelik rehber niteliğinde bilgiler paylaşılmıştı.

Yaklaşık altı ay önce CIA, aynı stratejiyi Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerde de uygulayarak Çince, Farsça ve Korece videolar yayımlamış ve bu dillerde iletişim kurmak isteyen kişilere adım adım talimatlar sunmuştu.

Ancak son yayımlanan içerikler, ajans açısından dikkat çekici bir yenilik taşıyor. Bu videolarda, konuşmacılar Çin'in siyasi yapısıyla ilgili kaygılarını dile getirirken üst düzey liderlerin ya da meslektaşlarının ani ve açıklanamayan kayboluşlarını da açıkça gündeme getiriyor.

CIA'in eski Çin analiz birimi başkanı Dennis Wilder, "Bu tarz devşirme videoları, CIA'in Çin'deki faaliyetleri açısından daha önce karşılaşılmamış bir durum" yorumunda bulundu.

Wilder'a göre videolar, Başkan Şi Jinping'in Çin ordusunun üst kademelerinde gerçekleştirdiği tasfiyeler de dahil olmak üzere, hükümet içinde yürütülen geniş çaplı temizlik operasyonunun ardından parti içindeki huzursuzluğu hedef alıyor.

ÇİN İKİNCİ ADAMI GÖREVDEN ALDI

Financial Times'ın kısa süre önce yayımladığı bir habere göre, Şi Jinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nda ikinci en yetkili konumda bulunan General He Weidong'un görevine son verdi.

Wilder, "Pekin bu gelişmeyi, ABD ile yürüttüğü istihbarat savaşında belirgin bir tırmanma olarak değerlendirecek. Bu da Çin'in halihazırda oldukça geniş olan karşı istihbarat çabalarını daha da yoğunlaştırmasına ve ABD ajanlarını tespit etmeye yönelik çalışmalarını hızlandırmasına neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

İŞTE CIA'İN CASUS İLANLARI

İlk videoda yer alan anlatıcı, şu sözleri dile getiriyor:

Parti içindeki pozisyonum, üst düzeydeki isimlerin tasfiye edilmesiyle birlikte yükseldi. Ancak artık bu yükselişin ne kadar kırılgan olduğunu fark ediyorum... En çok korktuğum şey, ailemin benimle aynı kaderi paylaşması. Bir B planım olmalı.

İkinci videoda ise anlatıcı şu şekilde konuşuyor:

Artık herkes biliyor ki liderlerimiz halkı refaha ulaştırma sözlerini yerine getiremiyor… Her yolculuk, en zor adımı olan başlangıçla başlar. Şimdi, kendi hayallerim uğruna adım atmamın zamanı geldi.

ÇİN'İN YASAKLARI ENGEL OLAMIYOR

Her ne kadar Çin vatandaşlarının YouTube, Facebook ve benzeri Batılı sosyal medya sitelerine doğrudan erişimi engellenmiş olsa da birçok kişi VPN kullanarak bu kısıtlamaları aşıp CIA'in yayımladığı videolara ulaşabiliyor.

2023'te dönemin CIA Direktörü Bill Burns, Çin'de casusluk ağlarını yeniden inşa etme konusunda önemli mesafe katettiklerini açıklamış, "Son yıllarda sağlam bir insan istihbaratı kapasitesi oluşturmak için büyük çaba harcadık" demişti.

PEKİN DENETİMLERİ ARTIRDI

Öte yandan Çin, yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı mücadelesini sıkılaştırdı. Karşı casusluk yasasını genişleterek daha fazla faaliyeti kapsar hale getirdi ve stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketler üzerinde denetimleri artırdı.

Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) ise halkı şüpheli davranışları bildirmeye teşvik eden bir kampanya başlattı. Aynı zamanda kişi ve kurumlara kamuya açık alanlarda daha dikkatli olmaları yönünde eğitimler veriyor. 2023'te bir WeChat hesabı açan MSS, burada düzenli olarak casuslukla ilgili olayları paylaşarak hem Çinliler hem de yabancılar için farkındalık yaratmaya çalışıyor ve casusluğu tanıma ile önleme konusunda bilgilendirici içerikler sunuyor.

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