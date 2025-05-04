CHP’de “Para Kulelerinin” yerini çöp kuleleri aldı! Belediye yevmiyeli işçi aramaya başladı!

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Beşiktaş Belediyesi, temizlik işçilerinin maaşlarını ödemedi. İşçiler de greve gitti. İlçede çöp dağları yükseldi. Sosyal medyadan çöp kulelerini paylaşan vatandaşlar, "Üç gündür böyle. 3-5 yerden çöp toplamaya başladınız diye milleti salak yerine koymayın. Rezilsiniz" ifadelerini kaydetti.Esnaflar ise "Bu manzara Beşiktaş'a yakışmıyor" diye isyan etti. Belediye yetkililerinin Kuştepe gibi dar gelirli mahallelerden vatandaşları günlük yevmiyeyle çöp toplamaya çıkardığı öğrenildi. Belediyenin çözüm üretmek yerine yevmiyeci arayışına girmesi, tepkileri beraberinde getirdi.