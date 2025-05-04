İsrail Gazze’de yine çadırları hedef aldı: 1’i bebek 14 Filistinli’yi katletti!

İsrail, Gazze'de çadırları bile hedef seçti. Han Yunus'un Esda kenti yakınlarında vurulan çadırda bir bebeğin yaşamını yitirdiğini aktaran Filistinli yetkili, ayrıca Mahatta ve Beni Suheyla bölgelerinde de iki çadırın hedef alınması sonucu 13 kişinin öldüğünü bildirdi.



Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı zor şartlar, daha da derinleşti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişinin öldüğü, 118 bin 91 kişinin de yaralandığı rapor edildi.

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