Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2200'ü aştı! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

CAN KAYBI 2 BİN 295'E YÜKSELDİ​: 7 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN​ EDİLDİ​

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini, 11 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Rodriguez ayrıca, yaklaşık 13 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.



Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise artan can kaybı nedeniyle ülkede 7 günlük ulusal yas ilan etti. Rodriguez, "Ülkemizin ruhu, yaşanan can kayıplarıyla parçalandı" ifadelerini kullandı.

DSÖ: "VENEZUELA SAĞLIK SİSTEMİ BASKI ALTINDA"



Çeşitli uluslararası kaynaklar, günlük yaşamın durma noktasına geldiği ülkede binlerce kişinin barınma, gıda ve temiz su sıkıntısıyla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Venezuela'daki sağlık sisteminin "aşırı baskı altında" olduğunu belirterek, deprem öncesinde aşılama oranlarının düşük olması nedeniyle kızamık ve difteri gibi aşıyla önlenebilir hastalıklarda salgın riskinin arttığı uyarısında bulundu.



Birleşmiş Milletler'e (BM) göre yaklaşık 50 bin kişiden hala haber alınamıyor.