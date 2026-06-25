VENEZUELA'DA DEPREM! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

USGS, depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında olduğunu ve büyüklüğünün 7,5 olarak ölçüldüğünü bildirdi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez, meydana gelen iki şiddetli depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi

Venezuela basınına göre, depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirilirken, depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldı.

"ÖLÜ SAYISININ 10 BİN İLA 100 BİN ARASINDA OLABİLİR"

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi. USGS ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yapmıştı.

USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi.

"CİDDİ SAYIDA CAN KAYBI VAR"



ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda yaşanan sarsıntıların "devasa boyutlarda" olduğunu söyleyen Trump, "Ciddi sayıda can kaybı var" dedi. ABD'nin Venezela'ya yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu vurgulayan Trump, "Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil" ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildi ve enkazda mahsur kalan insanlar olduğu iddia ediliyor. Bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

BİR KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda bir kadının enkaz altından çıkarıldığını bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, "Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi." ifadesini kullandı.

Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi. Chacao Belediye Başkanı ise "7,5 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerinde bulundu.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Depremde yaralananların sayısı ve can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KOLOMBİYA'DAN DA HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'daki sakinler tarafından da hissedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Montalban bölgesi, büyüklüğünün 7.1 ve derinliğinin 13 km olduğunu bildirdi.

SON 125 YILIN EN GÜÇLÜSÜ

Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler kaydedilen 125 yıldan fazla süredir yaşanan en güçlü deprem oldu.

CAMLAR TUZLA BUZ OLDU

Karakas'ta sarsıntıyla birlikte binaların sallanması üzerine bölge sakinleri panikle dışarı fırladı. Bir görgü tanığı, oturduğu apartmanın yan duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ve bina girişindeki camların tuzla buz olduğunu aktardı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkentin merkezinde yer alan San Bernardino Kilisesi yakınlarında bazı binaların kısmen çöktüğü veya ağır hasar aldığı bildirildi.

Başkentin doğusundaki Altamira ve Los Palos Grandes semtlerinde bazı yüksek katlı binaların dış cephelerinde hasar ve derin çatlaklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.