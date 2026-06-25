CANLI | Venezuela depreminde can kaybı 920’ye yükseldi: 50 binden fazla kişi kayıp
Venezuela’da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı 920’ye, yaralı sayısı 3 bin 360’a yükseldi. 50 binden fazla kişiden haber alınamazken, uluslararası arama-kurtarma ekipleri La Guaira ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’den AFAD, UMKE, Kızılay ve TSK ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından 39 saniye sonra ise Venezuela 7,2'lik bir depremle tekrar sallandı. Aynı saatler içerisinde Asya'dan da bir deprem haberi geldi. Japonya ise 6.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem!
Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
VENEZUELA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Venezuela'daki iki büyük depremin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuelalıları olumsuz etkiledi.
OHAL kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesiyle kara yollarında yoğunluk yaşanırken yakınlarından haber almaya çalışan çok sayıda kişi, depremlerden etkilenen bölgelere ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Venezuelalılar, trafik nedeniyle saatlerce yolda beklerken akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.
Depremzedeler, AA muhabirine deprem anında yaşadıkları korku ve paniği anlattı.
Yaşadığı korkuya dikkati çeken depremzede, "Depremi çok şiddetli hissettik. Herkes, evlerinden dışarı çıkarak güvenli bir yer aramaya başladı. Deprem, üzerimizde büyük travma ve panik bıraktı." dedi.
Sarsıntıların kısa süreceğini düşündüklerini dile getiren depremzede, "İlk başta bunun sıradan bir sarsıntı olduğunu sandık ama çok daha uzun sürdü. 'Bitti mi?' dedikçe sallanmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.
Başka bir depremzede de yakınlarının büyük bölümünün başkent Caracas'ta bulunduğunu ve yaralanmadan kurtulduklarını, kız kardeşinin evinden son anda çıkmayı başardığını söyledi.
TRUMP VE RUBİO'DAN VENEZUELA'YA YARDIM ELİ
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.
Görüşmede, Trump ve Rubio’nun, ABD’nin Venezuela'ya bu zorlu zamanda desteğini belirttiğini aktaran Rodriguez, "Kurtarma görevlileri, özel ekipman, geçici barınaklar için destek ve etkilenen ailelere insani yardım göndererek müdahale çabalarına destek verme taahhütlerini yinelediler." ifadelerini kullandı.
2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiği bildirilmişti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 25 Haziran'da, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.
USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
CAN KAYBI ARTTI
Venezuela’da depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 920’ye, yaralı sayısı 3 bin 360’a yükseldi.
UMKE EKİBİ VENEZUELA'YA GİDİYOR
Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran 2026'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye 6 kişilik UMKE ekibi gönderdi.
Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında gerekli koordinasyon sağlanarak yardım hazırlıkları tamamlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç'in ekip liderliğini üstlendiği, ortopedi ve travmatoloji ile acil tıp uzmanı hekimlerin de yer aldığı 6 kişilik UMKE ekibi, tıbbi destek sağlamak üzere bölgeye görevlendirildi.
UMKE ekibi, hastane acil servislerinde kullanılan tıbbi ekipmanlarla donatılmış tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi’ni de beraberinde bölgeye götürdü.
YAĞMACILAR ENKAZLARA ÜŞÜŞTÜ
Venezuela’da peş peşe depremlerde yüzlerce kişi enkaz altında kalırken La Guaira ve Catia La Mar’da hasar gören iş yerlerinde yağma yapıldığı ortaya çıktı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken çok sayıda kişi süpermarket, eczane ve dükkanlara girerek malzeme çaldı.
AFAD VENEZUELA İÇİN YOLA ÇIKIYOR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada Türk arama kurtarma ekiplerinin bugün Venezuela'ya doğru yola çıkacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında bölgeye Türkiye’nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak olan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uğurlanıyor. Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat (Türkiye saati ile) 01.04’te 7,2 ve 01.05’te 7,5 büyüklüğünde arka arkaya 2 depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD Başkanlığımız tarafından, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmıştır
Genel Kurmay Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla; İstanbul, İzmir ve Denizli’den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 adet donanımlı arama-kurtarma aracının Venezuela’nın deprem yaşanan bölgesine gönderilmesi
planlanmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir A-400M tipi askeri uçak ile İnsani Yardım Tugayından ekipmanlarıyla
birlikte 22 kişilik bir ekip göndermeyi planlamıştır. Her iki uçağın da bugün (26 Haziran, Cuma) saat 11.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkarılması planlanmaktadır. Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela’daki Türk Büyükelçiliğimiz ile irtibat halinde gelişmeler takip
edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
STARLINK DEVREYE GİRİYOR
SpaceX'in uydu internet sağlayıcısı Starlink, depremin vurduğu Venezuela'ya 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlanacağını duyurdu.
Venezuela'da arka arkaya meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki 2 depremin ardından internete erişimde sorunlar olduğu bildirildi.
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden etkilenen kişiler için Starlink, mevcut ve yeni müşterilerine 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacak." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, yeni Starlink terminalleri oluşturulması ve depremden en çok etkilenen bölgelerde internetin yeniden sağlanması için de çalışıldığı belirtildi.
CAN KAYBI 235'E YÜKSELDİ
Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Alvarado, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son durumu değerlendirdi.
Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e çıktığını aktaran Alvarado, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.
La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu vurgulayan Alvarado, "Şu an için elimizde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stoku bulunmaktadır ancak yoğunluğu yönetebilmek adına lojistik ağımızı tamamen La Guaira ve Caracas çevresine kaydırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir" ifadelerini kullandı.
Hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını dile getiren Alvarado, şunları kaydetti:
"Tüm sağlık personelimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tıp öğrencilerimize çağrıda bulunuyorum; şu an her birinizin desteğine ihtiyacımız var. Yaralılarımıza hızlıca müdahale edebilmek için herkes en yakın sağlık merkezine intikal etmelidir. Sahra hastanelerinin kurulumuna başladık. Hedefimiz, hastane binalarındaki yükü hafifletmek ve durumu kritik olmayan hastaları buralarda tedavi ederek ameliyathaneleri ve yoğun bakımları durumu ağır olan depremzedelere ayırmaktır."
Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, La Guaira'yı ziyaret etti.
Macuto bölgesinde açıklamalarda bulunan Rodriguez, çöken binaların arasından "mümkün olan en fazla sayıda insanı kurtarmayı" umduklarını belirtti.
La Guaira'nın afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Rodriguez, "Uluslararası yardım talebinde bulunduk, Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk arama kurtarma ekipleri iniş yapmak üzere, önümüzdeki saatlerde ise diğer ülkelerden ekipler ulaşacak." diye konuştu.
BAKAN FİDAN, VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI GİL İLE TELEFONDA KONUŞTU
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 188'E YÜKSELDİ
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiğini, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığını bildirdi.
YAŞANAN YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Venezuela’da art arda meydana gelen iki depremin ardından oluşan yıkıma ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü La Guaira eyaletinde bir helikopterden kaydedilen görüntülerde, kıyı kesimindeki çok sayıda yüksek katlı bina ile konutlarda meydana gelen hasar görüntülendi.
Bazı binaların ağır hasar aldığı, bazılarının ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.
164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.
Depremde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
TÜRKİYE HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIR
Dışişleri Bakanlığından Venezuela'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yapıldı. Türkiye'nin Venezuela'ya her türlü yardımı sağlayacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir.
Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır."
40 SANİYEDE İKİ BÜYÜK DEPREM
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.
USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından destek mesajı paylaştı. Erdoğan, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
VENEZUELA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI
Ailesiyle Venezuela’nın La Guaira kentinde ikamet eden ve 16 yıldır ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin ardından bölgedeki yıkımı Anadolu Ajansı için görüntüledi. Eser, yaşadığı bölgedeki durumu, “Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı.” sözleriyle anlatırken, sarsıntının ardından alev alan bir binanın görüntülerini de paylaştı.
EN AZ 32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.
Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu." ifadelerini kullandı.
VENEZUELA'DA DEPREM! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR
USGS, depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında olduğunu ve büyüklüğünün 7,5 olarak ölçüldüğünü bildirdi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
OHAL İLAN EDİLDİ
Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez, meydana gelen iki şiddetli depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi
Venezuela basınına göre, depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.
Merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirilirken, depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldı.
"ÖLÜ SAYISININ 10 BİN İLA 100 BİN ARASINDA OLABİLİR"
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi. USGS ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yapmıştı.
USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.
USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi.
"CİDDİ SAYIDA CAN KAYBI VAR"
ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda yaşanan sarsıntıların "devasa boyutlarda" olduğunu söyleyen Trump, "Ciddi sayıda can kaybı var" dedi. ABD'nin Venezela'ya yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu vurgulayan Trump, "Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil" ifadelerini kullandı.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildi ve enkazda mahsur kalan insanlar olduğu iddia ediliyor. Bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.
BİR KİŞİ KURTARILDI
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda bir kadının enkaz altından çıkarıldığını bildirildi.
İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, "Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi." ifadesini kullandı.
Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi. Chacao Belediye Başkanı ise "7,5 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerinde bulundu.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Depremde yaralananların sayısı ve can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KOLOMBİYA'DAN DA HİSSEDİLDİ
Sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'daki sakinler tarafından da hissedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Montalban bölgesi, büyüklüğünün 7.1 ve derinliğinin 13 km olduğunu bildirdi.
SON 125 YILIN EN GÜÇLÜSÜ
Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler kaydedilen 125 yıldan fazla süredir yaşanan en güçlü deprem oldu.
CAMLAR TUZLA BUZ OLDU
Karakas'ta sarsıntıyla birlikte binaların sallanması üzerine bölge sakinleri panikle dışarı fırladı. Bir görgü tanığı, oturduğu apartmanın yan duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ve bina girişindeki camların tuzla buz olduğunu aktardı.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkentin merkezinde yer alan San Bernardino Kilisesi yakınlarında bazı binaların kısmen çöktüğü veya ağır hasar aldığı bildirildi.
Başkentin doğusundaki Altamira ve Los Palos Grandes semtlerinde bazı yüksek katlı binaların dış cephelerinde hasar ve derin çatlaklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
JAPONYA'DA DA DEPREM
Japonya'da merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.
Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin Iwate eyaleti açıkları olan sarsıntı, yerel saatle 07:30'da 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Iwate'nin yanı sıra Aomori, Miyagi ve Hokkaido eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı, ancak deniz seviyesinde küçük çaplı değişikliklerin yaşanabileceği bildirildi.