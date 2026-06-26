Trump’tan İran’a suçlama: Ateşkes anlaşması ihlal edildi

SÜLEYMANİ SUİKASTINA ATIF

Trump ayrıca, İranlı general Kasım Süleymani'ye ABD'nin düzenlediği suikasta da atıfta bulundu.

Bu olayı önce İsrail'le planladıklarını ancak İsrail'in son gün geri çekilerek bu işe girmek istemediğini belirten Trump, Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem de Orta Doğu'ya "büyük bir iyilik" yaptıklarını iddia etti.

Trump, bugünkü Tahran yönetiminin dahi bundan memnun olduğunu savundu.