CANLI | Tahran-Washington hattında gece boyu misilleme! CENTCOM saldırıların sona erdiğini duyurdu
Hürmüz Boğazı'nda düşürülen Apache helikopteri Tahran-Washington hattında tansiyonu yeniden yükseltti. ABD'nin İran hava savunma altyapısını hedef alan ağır bombardımanına Tahran, Kuveyt ve Bahreyn'deki 18 ABD hedefini vurarak yanıt verdi.
ABD'nin helikopter gerilimi sonrası İran'a yönelik başlattığı saldırılara Tahran'dan misilleme geldi. Körfez'deki ABD üslerinde 18 önemli hedef vuruldu.
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CENTCOM: OPERASYON BİTTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran’da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Donanması'na ait unsurların, bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Söz konusu saldırıların İran'ın "haksız ve devam eden saldırganlığına" yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, ABD güçlerinin "tetikte, öldürücü ve hazır" durumda olduğu vurgulandı.
GECE BOYU MİSİLLEME
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Trump, iki pilotun sağ kurtulduğunu belirtirken "İran helikopterimizi düşürdü, onlara yanıt vermek zorundayız" dedi. Açıklamadan saatler sonra ABD, İran'ı vurdu. Karşılıklı hamleler sürerken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
İran her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirtirken İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.