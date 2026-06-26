CANLI | Masada barış sahada çatışma! ABD ve İran’dan karşılıklı saldırılar
Masada ateşkes mesajları verilirken sahada silahlar susmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırısından Tahran'ı sorumlu tuttu. ABD, İran'daki askeri hedeflere yeni hava saldırıları düzenlerken, İran da ABD üslerine misilleme yaptığını açıkladı. Axios'un aktardığına göre Washington, Hürmüz'deki son tanker saldırısının ardından İran'a bir kez daha operasyon başlattı. Sirik bölgesinde peş peşe patlama sesleri yükselirken, Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı bir ticari geminin İran'a ait dronlarla hedef alındığını öne sürdü. Bunun üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran kıyısındaki füze ve insansız hava aracı (İHA) depoları ile kıyı radar tesislerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
İran basını Sirik ve Taheruyi İskelesi çevresinde patlama sesleri duyururken, Devrim Muhafızları Ordusu, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiğini duyurarak, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" açıklamasında bulundu.Tahran ayrıca ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisini sert sözlerle eleştirirken, İsrail savaş uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini doğrudan tehdit olarak değerlendirdiğini açıkladı.
Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. ABD bugün Hürmüz'deki bir tankere yönelik yeni saldırı girişiminin ardından İran'a hava saldırısı başlattı. İran'ın Sirik bölgesinde peş peşe patlama sesleri yükseliyor.
Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
CENTCOM: HEDEFLER VURULDU
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkomutanın talimatı doğrultusunda 27 Haziran'da İran'daki hedeflere yönelik ilave hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, ABD'nin bir gün önce gerçekleştirdiği operasyonların ardından İran'a ateşkese uyma fırsatı tanındığı, ancak İran güçlerinin bu sabah Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı M/T Kiku adlı petrol tankerini tek yönlü saldırı İHA'sıyla hedef aldığı belirtildi.
CENTCOM, iki milyon varilden fazla ham petrol taşıyan tankere yönelik saldırının ardından ABD kuvvetlerinin İran'ın ticari deniz taşımacılığına yönelik eylemlerine doğrudan karşılık verdiğini bildirdi. Operasyon kapsamında İran'a ait askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri, hava savunma unsurları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve mayın döşeme kabiliyetlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin sürdüğü vurgulanırken, ABD kuvvetlerinin bölgede teyakkuz halinde olduğu, caydırıcılık görevini sürdürdüğü ve olası gelişmelere karşı hazır bulunduğu kaydedildi.
ABD ORDUSU YENİDEN İRAN'I VURDU
ABD, bugün İran'ın Hürmüz'deki bir tankere daha saldırıya yönelik, İran'a yeniden saldırı düzenliyor. Sirik bölgesinde patlamalar meydana geliyor.
ERAKÇİ'DEN MISIR TEMASI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel meseleler ve ABD ile devam eden diplomatik süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi ve Abdulati, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, barışın ve istikrarın korunması amacıyla ABD ile devam eden diplomatik süreç ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İRAN'DAN ABD'YE SERT UYARI: PİŞMAN OLACAKSINIZ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran’a saldırdığını belirterek, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" dedi.
ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran’daki hedefleri vurmasına Tahran yönetiminden tepki geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal media hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran’a saldırdığını belirterek, "Başarısız ABD Başkanı, müzakere veya ateşkes ilkelerine hiçbir bağlılığının olmadığını gösterdi" dedi.
ABD yönetimini uyaran Azizi, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı. Azizi, ABD’nin İran’ı suçlama oyununun artık işe yaramadığını da sözlerine ekledi.
GERİLİM YENİDEN YÜKSELMİŞTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında ilk kez Hürmüz Boğazı’nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından, Amerikan güçlerinin İran’a yönelik misilleme saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada İran’la bir ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlatarak, "Biz bu anlaşmaya sadık kaldık. Mutabakatın uygulanışı konusunda itirazları varsa telefonu açıp bizimle görüşebilirler" açıklamasında bulunmuştu. Vance, Tahran yönetimine "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir" uyarısı yapmıştı.
İRAN: ABD ORDUSUNUN KONUŞLANDIĞI YERLERİ VURDUK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Saldırıya karşılık verildiği belirtilerek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık, ABD terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu." denildi.
Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi.
ABD ile varılan Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği İran'ın kontrol edeceğine dair düzenlemelere yer verildiği ancak ABD'nin "çeşitli tarafları kışkırtarak mutabakattaki bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığı" savunuldu.
Açıklamada, "Buna gerekli yanıt verilmiştir ve bu durum devam edecektir. Tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: ŞİDDETE ŞİDDETLE KARŞILIK VERİLECEKTİR
|ABD Başkan Yardımcısı Vance: "İran, mutabakata ilişkin anlaşmazlığı varsa telefon açabilir"
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın, ABD ile mutabakatına ilişkin anlaşmazlığı olması halinde iletişime geçebileceğini belirterek, “Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.” dedi.
Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a hava saldırıları düzenlendiğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.
“İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz buna uyduk.” ifadelerini kullanan Vance, “Eğer mutabakat zaptının nasıl uygulandığı konusunda anlaşmazlıkları varsa, (İran) telefon açabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.
Vance, paylaşımında ayrıca, “Ancak şiddete, şiddetle karşılık verilecektir.” ifadelerine yer verdi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlendiği belirtilmişti.
İRAN'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASINA YALANLAMA
İran'ın Fars Haber Ajansı, ülke medyasında Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen ve ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine yönelik saldırısının bertaraf edildiği ve buna uygun zaman ve yerde karşılık verileceği yönündeki açıklamanın Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olmadığını duyurdu.
Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcülüğünden aldığı bilgiye dayandırdığı haberinde, son saatlerde ABD ile yaşanan çatışmaya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamaların doğru olmadığını yazdı.
Fars Haber Ajansının açıklamayı yalanlayan haberinin ardından bazı haber ajansları da paylaştıkları haberlerini yayından kaldırdı. İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
İran'ın ana akım medya kuruluşlarından ISNA ve Tabnak gibi haber kuruluşlarında Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamada, "Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
İRAN'DAN ABD'YE SERT MESAJ: ATEŞKESİ SİZ BOZDUNUZ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine saldırısına ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi. Bu pervasız ateşkes ihlali, her zamanki gibi, onların geri adım atmasına ve pişmanlığa yol açacak. Suçlama oyunu artık işe yaramıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Diğer yandan İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik kentine saldırısında bir iletişim kulesi yakınına 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi.
İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: İSTEDİĞİMİZ ZAMAN VURACAĞIZ
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin saldırısına seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin, ülkelerinin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine saldırısının "bertaraf edildiğini" ve saldırıya "seçecekleri zaman ve yerde karşılık vereceklerini" duyurdu.
İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı ve böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada "Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz. Herhangi bir yeni aptallığın, bölgedeki saldırganların yanılsamalarını paramparça edecek sert bir karşılıkla karşılanacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME MESAJI: HIZLI YANIT VERECEĞİZ
İran, ABD'nin son hava saldırılarının ardından misilleme mesajı verdi. İranlı yetkililer, ABD'nin saldırılarına "hızlı yanıt" verileceğini açıklarken, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinden de patlama sesleri yükseldi.
CENTCOM'DAN İRAN'A HAVA SALDIRISI
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye yönelik saldırının ardından İran'daki bazı askeri hedeflere hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 26 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda İran'a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar mevzilerinin hedef alındığı bildirildi.
Açıklamaya göre, Singapur bayraklı M/V Ever Lovely isimli ticari kargo gemisi, 25 Haziran'da Umman kıyıları açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada İran tarafından tek yönlü saldırı dronuyla vuruldu.
CENTCOM, söz konusu saldırının İran ile varılan ateşkes mutabakatının açık bir ihlali olduğunu savunarak, ticari gemilere yönelik eylemlerin uluslararası deniz ticaretini ve seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca, ABD kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı.
ABD ordusu, İran ile yapılan anlaşmanın tüm maddelerine uyulmasını sağlamak amacıyla bölgedeki askeri varlığını ve yüksek hazırlık seviyesini koruyacağını da bildirdi.
SÜLEYMANİ SUİKASTINA ATIF
Trump ayrıca, İranlı general Kasım Süleymani'ye ABD'nin düzenlediği suikasta da atıfta bulundu.
Bu olayı önce İsrail'le planladıklarını ancak İsrail'in son gün geri çekilerek bu işe girmek istemediğini belirten Trump, Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem de Orta Doğu'ya "büyük bir iyilik" yaptıklarını iddia etti.
Trump, bugünkü Tahran yönetiminin dahi bundan memnun olduğunu savundu.
WASHINGTON'DA İRAN MESAJI
Washington'da katıldığı inanç özgürlüğü temalı bir toplantıda da İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'la yaptıkları mutabakatın "çok başarılı" bir anlaşma olduğunu savundu.
Trump, bu anlaşmayla petrol fiyatlarının düştüğünü, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyledi.
"HALA ATEŞ EDEBİLİYORLAR"
Bununla beraber İran'ın halen belli ölçüde askeri kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Trump, İranlıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri dronlarla hedef aldığını anlattı.
ABD Başkanı, "Bazı (askeri) yetenekleri var ama çok fazla değil. Kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar. Dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye bir insansız hava aracını yolladılar. Biz üç tanesini düşürdük. Kimse geldiğini görmedi ve gemiye çarparak biraz hasar verdi." şeklinde konuştu.
TRUMP'TAN ATEŞKES İHLALİ SUÇLAMASI
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.
Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.
Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.