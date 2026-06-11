"BU GECE ÇOK SERT VURACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bu gece çok sert vuracaklarını belirtti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri BU GECE, (Donanması, Hava Kuvvetleri, Radarları, Uçaksavarları ve diğer tüm Savunma unsurları, saldırı kapasitesinin büyük bir kısmıyla birlikte YOK OLMUŞ olan!) İran'ı ÇOK SERT VURACAK. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz; hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika bir şekilde işleyen Venezuela modelinde olduğu gibi, onların da tüm Petrol ve Gaz Piyasalarının tam kontrolünü üstleneceğiz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP"