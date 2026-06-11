CANLI | İran duyurdu: Hürmüz ikinci bir emre kadar kapalı | Trump'tan bir tehdit daha: Hark Adası'nı ele geçireceğiz
Hürmüz Boğazı'nda düşürülen Apache helikopteri Tahran-Washington hattında tansiyonu yeniden yükseltti. ABD'nin İran hava savunma altyapısını hedef alan ağır bombardımanına Tahran, Kuveyt ve Bahreyn'deki 18 ABD hedefini vurarak yanıt verdi. İran ise Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Öte yandan Trump bu gece İran'ı çok sert vuracaklarını belirtti. Hark Adası'nı ve petrolü ele geçireceklerini söyledi.
ABD'nin helikopter gerilimi sonrası İran'a yönelik başlattığı saldırılara Tahran'dan misilleme geldi. Körfez'deki ABD üslerinde 18 önemli hedef vuruldu.
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CANLI ANLATIM
"BU GECE ÇOK SERT VURACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bu gece çok sert vuracaklarını belirtti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri BU GECE, (Donanması, Hava Kuvvetleri, Radarları, Uçaksavarları ve diğer tüm Savunma unsurları, saldırı kapasitesinin büyük bir kısmıyla birlikte YOK OLMUŞ olan!) İran'ı ÇOK SERT VURACAK. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz; hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika bir şekilde işleyen Venezuela modelinde olduğu gibi, onların da tüm Petrol ve Gaz Piyasalarının tam kontrolünü üstleneceğiz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP"
İRAN HÜRMÜZ'Ü KAPATTI
Hürmüz Boğazı, yeni bir duyuruya kadar kapatıldı.
Fars Körfezi Su Yolu Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Bölgede ABD işgalci güçlerinin yarattığı gerilimler ve İran silahlı kuvvetlerinin dün gece yaptığı duyuru nedeniyle, yeni bir bilgiye kadar Hürmüz Boğazı kapalı olacaktır. Geçiş izni alan başvuru sahiplerinden sabırlı olmaları ve PGSA'nın sonraki talimatlarını beklemeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.
İRAN: "HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞILIK VERECEĞİZ"
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ülkeye yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık vereceklerini söyledi.
Fars Haber Ajansı, Abdullahi'nin Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş nedeniyle yaptığı yazılı açıklamayı yayımladı.
Abdullahi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve 12 gün süren savaşta silahlı kuvvetler personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek övgüyle söz etti.
ABD'nin İran'a son saldırılarına ilişkin ise Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:
"Silahlı Kuvvetler, tam hazırlık, yüksek teyakkuz ve güçlü istihbarat kapasitesiyle, ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide etkili, acı verici ve pişmanlık doğuracak operasyonlarla kesin şekilde karşılık verecektir."
Abdullahi ayrıca yaklaşık 100 gündür meydanlarda destek gösterileri düzenleyen İranlılara da teşekkür etti.
"ABD SALDIRILARINDA TAHRAN'DA 3 KİŞİ YARALANDI"
Öte yandan Tahran Acil Servis Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli, ABD'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da 3 kişinin yaralandığını söyledi.
CENTCOM: OPERASYON BİTTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran’da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Donanması'na ait unsurların, bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Söz konusu saldırıların İran'ın "haksız ve devam eden saldırganlığına" yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, ABD güçlerinin "tetikte, öldürücü ve hazır" durumda olduğu vurgulandı.
GECE BOYU MİSİLLEME
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Trump, iki pilotun sağ kurtulduğunu belirtirken "İran helikopterimizi düşürdü, onlara yanıt vermek zorundayız" dedi. Açıklamadan saatler sonra ABD, İran'ı vurdu. Karşılıklı hamleler sürerken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
İran her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirtirken İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.