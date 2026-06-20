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CANLI | İran: "Ateşkes ihlal edildi Hürmüz'ü kapattık" | Tahran heyeti İsviçre'ye gidiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İran görüşmeleri için birkaç gün içinde İsviçre'ye seyahat etmeyi beklediğini söyledi. Öte yandan İran'dan ise "Ateşkes ihlal edildi Hürmüz'ü kapattık" açıklaması geldi. İran yeni açıklamasında ise mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere İran heyetinin bu akşam İsviçre’ye hareket edeceğini açıkladı.

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CANLI | İran: "Ateşkes ihlal edildi Hürmüz'ü kapattık" | Tahran heyeti İsviçre'ye gidiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İran görüşmeleri için birkaç gün içinde İsviçre'ye seyahat etmeyi beklediğini söyledi. Öte yandan İran'dan ise "Ateşkes ihlal edildi Hürmüz'ü kapattık" açıklaması geldi.

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CANLI | İran: "Ateşkes ihlal edildi Hürmüz'ü kapattık" | Tahran heyeti İsviçre'ye gidiyor-2 CANLI | İran: "Ateşkes ihlal edildi Hürmüz'ü kapattık" | Tahran heyeti İsviçre'ye gidiyor-3 CANLI | İran: "Ateşkes ihlal edildi Hürmüz'ü kapattık" | Tahran heyeti İsviçre'ye gidiyor-4

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İRAN İSVİÇRE'YE GİDİYOR

İran, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere İran heyetinin bu akşam İsviçre’ye hareket edeceğini açıkladı.

"HÜRMÜZ'Ü KAPATACAĞIZ"

İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.

JD VANCE: İSVİÇRE'DE GÖRÜŞEBİLİRİZ

20 Haziran (Reuters) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumartesi günü Fox News'a verdiği mülakatta, yakın zamanda İran ile yapılacak görüşmeler için İsviçre'ye seyahat etmeyi beklediğini söyledi.

Vance, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bir ara yola çıkmayı öngörüyorum; ancak bilirsiniz, bu süreçler her zaman hassas bir koordinasyon dansı ve diplomatik protokoller gerektirir" ifadelerini kullandı.