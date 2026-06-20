JD VANCE: İSVİÇRE'DE GÖRÜŞEBİLİRİZ

20 Haziran (Reuters) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumartesi günü Fox News'a verdiği mülakatta, yakın zamanda İran ile yapılacak görüşmeler için İsviçre'ye seyahat etmeyi beklediğini söyledi.

Vance, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bir ara yola çıkmayı öngörüyorum; ancak bilirsiniz, bu süreçler her zaman hassas bir koordinasyon dansı ve diplomatik protokoller gerektirir" ifadelerini kullandı.