Hürmüz’de gece yarısı saldırı alarmı! ABD İran kıyılarını vurdu, Tahran’dan misilleme tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait dronlarla hedef alındığını öne sürdü. Tahran ise ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisini sert sözlerle eleştirirken, İsrail savaş uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini doğrudan tehdit olarak değerlendirdiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınındaki ticari gemiye düzenlenen saldırının ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait füze ve insansız hava aracı depoları ile kıyı radar tesislerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
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- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 İHA fırlattığını iddia etti.
- İHA'lardan biri büyük bir kargo gemisinin üst güvertesini tam isabetle vurdu ve hasara yol açtı.
- Diğer 3 İHA ABD tarafından düşürüldü.
- Trump, saldırının ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu belirtti.
- Vurulan kargo gemisi hasara rağmen yoluna devam edebildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı bir ticari geminin İran'a ait dronlarla hedef alındığını öne sürdü. Bunun üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran kıyısındaki füze ve insansız hava aracı (İHA) depoları ile kıyı radar tesislerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
İran basını Sirik ve Taheruyi İskelesi çevresinde patlama sesleri duyururken, Devrim Muhafızları ise saldırının bertaraf edildiğini savunarak ABD'ye "seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı karşılık vereceğiz" mesajını verdi. Tahran ayrıca ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisini sert sözlerle eleştirirken, İsrail savaş uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini doğrudan tehdit olarak değerlendirdiğini açıkladı.
Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
İRAN'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASINA YALANLAMA
İran'ın Fars Haber Ajansı, ülke medyasında Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen ve ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine yönelik saldırısının bertaraf edildiği ve buna uygun zaman ve yerde karşılık verileceği yönündeki açıklamanın Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olmadığını duyurdu.
Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcülüğünden aldığı bilgiye dayandırdığı haberinde, son saatlerde ABD ile yaşanan çatışmaya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamaların doğru olmadığını yazdı.
Fars Haber Ajansının açıklamayı yalanlayan haberinin ardından bazı haber ajansları da paylaştıkları haberlerini yayından kaldırdı. İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
İran'ın ana akım medya kuruluşlarından ISNA ve Tabnak gibi haber kuruluşlarında Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamada, "Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
İRAN'DAN ABD'YE SERT MESAJ: ATEŞKESİ SİZ BOZDUNUZ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine saldırısına ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi. Bu pervasız ateşkes ihlali, her zamanki gibi, onların geri adım atmasına ve pişmanlığa yol açacak. Suçlama oyunu artık işe yaramıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Diğer yandan İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik kentine saldırısında bir iletişim kulesi yakınına 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi.
İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: İSTEDİĞİMİZ ZAMAN VURACAĞIZ
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin saldırısına seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin, ülkelerinin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine saldırısının "bertaraf edildiğini" ve saldırıya "seçecekleri zaman ve yerde karşılık vereceklerini" duyurdu.
İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı ve böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada "Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz. Herhangi bir yeni aptallığın, bölgedeki saldırganların yanılsamalarını paramparça edecek sert bir karşılıkla karşılanacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME MESAJI: HIZLI YANIT VERECEĞİZ
İran, ABD'nin son hava saldırılarının ardından misilleme mesajı verdi. İranlı yetkililer, ABD'nin saldırılarına "hızlı yanıt" verileceğini açıklarken, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinden de patlama sesleri yükseldi.
CENTCOM'DAN İRAN'A HAVA SALDIRISI
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye yönelik saldırının ardından İran'daki bazı askeri hedeflere hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 26 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda İran'a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar mevzilerinin hedef alındığı bildirildi.
Açıklamaya göre, Singapur bayraklı M/V Ever Lovely isimli ticari kargo gemisi, 25 Haziran'da Umman kıyıları açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada İran tarafından tek yönlü saldırı dronuyla vuruldu.
CENTCOM, söz konusu saldırının İran ile varılan ateşkes mutabakatının açık bir ihlali olduğunu savunarak, ticari gemilere yönelik eylemlerin uluslararası deniz ticaretini ve seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca, ABD kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı.
ABD ordusu, İran ile yapılan anlaşmanın tüm maddelerine uyulmasını sağlamak amacıyla bölgedeki askeri varlığını ve yüksek hazırlık seviyesini koruyacağını da bildirdi.
SÜLEYMANİ SUİKASTINA ATIF
Trump ayrıca, İranlı general Kasım Süleymani'ye ABD'nin düzenlediği suikasta da atıfta bulundu.
Bu olayı önce İsrail'le planladıklarını ancak İsrail'in son gün geri çekilerek bu işe girmek istemediğini belirten Trump, Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem de Orta Doğu'ya "büyük bir iyilik" yaptıklarını iddia etti.
Trump, bugünkü Tahran yönetiminin dahi bundan memnun olduğunu savundu.
WASHINGTON'DA İRAN MESAJI
Washington'da katıldığı inanç özgürlüğü temalı bir toplantıda da İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'la yaptıkları mutabakatın "çok başarılı" bir anlaşma olduğunu savundu.
Trump, bu anlaşmayla petrol fiyatlarının düştüğünü, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyledi.
"HALA ATEŞ EDEBİLİYORLAR"
Bununla beraber İran'ın halen belli ölçüde askeri kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Trump, İranlıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri dronlarla hedef aldığını anlattı.
ABD Başkanı, "Bazı (askeri) yetenekleri var ama çok fazla değil. Kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar. Dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye bir insansız hava aracını yolladılar. Biz üç tanesini düşürdük. Kimse geldiğini görmedi ve gemiye çarparak biraz hasar verdi." şeklinde konuştu.
TRUMP'TAN ATEŞKES İHLALİ SUÇLAMASI
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.
Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.
Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.