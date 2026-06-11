ABD BAŞKANI TRUMP, İRAN'LA ANLAŞMANIN "BİRKAÇ GÜN İÇİNDE" TAMAMLANACAĞINI SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuştu.

Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek "Nükleer silaha sahip olmayacaklar, bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler." değerlendirmesini yaptı.