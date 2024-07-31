Şehit Haniye'nin şehit oğlu ve torunu



RUSYA'DAN İLK MESAJ: KABUL EDİLEMEZ BİR SİYASİ SUİKAST

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamas Politbüro Başkanı'nın ölümünün kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olduğunu söyledi.

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İşte Haniye suikastından dakika dakika gelişmeler...

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA: TAHRAN GÖREVDE

11.30 İran'ın Dini Lideri, Haniye'nin öldürülmesinin intikamının Tahran'ın görevi olduğunu söyledi

Dini Lider Ali Hamaney, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e 'sert ceza' verileceğini söyledi.

İşte Hamaney'in açıklamasının tamamı:

Cesur ve önde gelen Filistinli mücahit lideri İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'a gitti, büyük direniş cephesi yas içinde. Suçlu ve terörist siyonist rejim evimizde sevgili misafirimizi şehit etti ve bizi yaslı bıraktı ancak aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı.

Şehit Haniye, onurlu mücadele alanında uzun yıllar boyunca değerli canını eline aldı ve şehitliğe hazırdı ve çocuklarını ve halkını bu yolda adadı. Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmuyordu, ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve zor olayda kanının intikamını almayı görevimiz sayıyoruz.

İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle Şehit Haniye ve onunla birlikte şehit olan yoldaşlarının ailesine ve geride kalanlarına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onların saflarını yüceltmesini diliyorum.