Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Heniyye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.

Heniyye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Heniyye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verildi.

14.20 İran Cemkeran Camii'nin kubbesi üzerinde intikam bayrağı olarak bilinen kırmızı bayrağı göndere çekti. KAYDET VE PAYLAŞ

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamas Politbüro Başkanı'nın ölümünün kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olduğunu söyledi.

12.38 Pakistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın, gerekçesi ne olursa olsun, yargısız infazlar ve bölge dışı cinayetler de dahil olmak üzere terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınadığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da bulunduğu çok sayıda yabancı devlet adamının katıldığı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni ile aynı zamana denk gelen bu pervasız eylemin zamanlaması karşısında derin bir şok yaşandığı vurgulandı.

Pakistan'ın, İsrail'in "bölgede artan maceracılığını" ciddi bir endişe ile izlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in son eylemleri zaten istikrarsız olan bölgede tehlikeli bir tırmanış teşkil etmekte ve barış çabalarını baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

KREMLİN'DEN TEPKİ

12.34 Kremlin: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

12.25 İsmail Haniye'nin cenazesinin yarın sabah saat 8'de Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na kaldırılacağı bildirildi.

12.14 Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran, ülke çapında üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA: TAHRAN GÖREVDE

11.30 İran'ın Dini Lideri, Haniye'nin öldürülmesinin intikamının Tahran'ın görevi olduğunu söyledi

Dini Lider Ali Hamaney, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e 'sert ceza' verileceğini söyledi.

İşte Hamaney'in açıklamasının tamamı:

Cesur ve önde gelen Filistinli mücahit lideri İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'a gitti, büyük direniş cephesi yas içinde. Suçlu ve terörist siyonist rejim evimizde sevgili misafirimizi şehit etti ve bizi yaslı bıraktı ancak aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı. Şehit Haniye, onurlu mücadele alanında uzun yıllar boyunca değerli canını eline aldı ve şehitliğe hazırdı ve çocuklarını ve halkını bu yolda adadı. Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmuyordu, ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve zor olayda kanının intikamını almayı görevimiz sayıyoruz. İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle Şehit Haniye ve onunla birlikte şehit olan yoldaşlarının ailesine ve geride kalanlarına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onların saflarını yüceltmesini diliyorum.

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

11.00 Filistinli gruplar, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen hava saldırısında öldürülmesini protesto etmek için çarşamba günü genel seferberlik çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli gruplar ortak açıklama yaparak, "Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar, Siyonist devlet terörü ve imha savaşı çerçevesinde gerçekleşen büyük ulusal lider İsmail Haniye suikastına karşı kapsamlı bir grev ve öfke yürüyüşü duyuruyor" dedi.

10.31 Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Tahran'daki siyasi bürosu başkanına düzenlenen suikasta şiddetle karşı çıktığını ve kınandığını duyurdu.

10.20 Filistin basını Mossad'ın Haniye suikastı ile ilgili "Filistin'in 1 numaralı siyasi lideri İsmail Haniye'yi İran'ın Tahran şehrinin kalbinde öldürmeyi başardık" şeklinde açıklama yaptığını iddia etti.

10.20 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian: Haniye suikastı ile ilgili "İran, topraklarını ve onurunu savunacak ve terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecek."şeklinde konuştu.

10.09 İsmail Haniye'nin oğlu Abdul Salam, babasının uğradığı suikast hakkında konuştu ve "Direniş devam ediyor. Babamın dileği yerine geldi. Biz düşmana karşı devrimin ve sürekli mücadelenin içindeyiz ve direniş liderlerin öldürülmesiyle bitmiyor." ifadelerini kullandı.