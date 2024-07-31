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CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! İran intikam bayrağını göndere çekti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Haniye'ye suikastta İsrail parmağı olduğuna işaret edildi ve "İkametgahında siyonistlerin hain saldırısı sonucu hayatını kaybetti" denildi. Üst düzey Hamas üyesi de "Bu cezasız kalmayacak" diyerek intikam alacaklarını ilan etti. İran dini lideri Hamaney ise Haniye’nin intikamının Tahran’ın görevi olduğunu söylerken İran’da intikam bayrağı göndere çekildi. ABD’den ise suikast savunması geldi. Peki, Haniye’nin cenazesi nereye defnedilecek? İşte, Haniye suikastı ile ilgili dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 06:08 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 14:29
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! İran intikam bayrağını göndere çekti

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Terör devleti İsrail, Gazze'deki sistematik soykırımına devam ederken bölgede yanan ateşi körükleyecek bir gelişme yaşandı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olduğu öğrenildi.
Hamas lideri Haniye şehit oldu!

SUİKASTIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI LÜBNAN BAHANE MİYDİ?

Suudi haber ajansı El-Hadath ve İran basını Haniye'nin suikastın saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Haniye'nin Tahran'ın kuzeyindeki özel gazi lojmanlarından birinde kaldığı belirtildi. Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Suikastın İsrail'in dün gece Lübnan'a düzenlediği saldırıdan sonra gerçekleşmesi akıllara "Lübnan bahane miydi?" sorusunu getirdi.

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NEDEN TAHRAN'DAYDI?

Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonrasıda Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi.





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 

HAMAS'TAN YAZILI AÇIKLAMA

Haniye'nin şehit olması sonrası Hamas'tan yazılı açıklama geldi.

Saldırının İsrail tarafından yapıldığının işaret edildiği haberde şu ifadelere yer verildi:

Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, aksine diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.

Hamas'ın İslami direniş hareketi, büyük milletimiz Filistin'in çocuklarının, Arap ve İslam milletinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının yasını tutuyor.

Hareketin lideri, İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katıldıktan sonra Siyonistlerin Tahran'daki ikametgahına hain saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu MarzuqHamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq

"SUİKAST CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq, "Komutan İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır" dedi.

İRAN'DAN TEHDİT: KANI BOŞA AKMAYACAK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Hamas lideri İsmail Haniye'nin "kanının boşuna harcanmayacağını" söyledi.

NETANYAHU'DAN İSRAİL BASININA TALİMAT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinedeki bakanlara İsmail Haniye suikastı haberleri hakkında yorum yapmamalarını emrettiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

MAHMUD ABBAS'TAN KINAMA

Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınadı.

Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud AbbasFilistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas

ABD İRAN'I İŞARET ETTİ

ABD gazetesi New York Times, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine dikkat çekti. New York Times'ın haberinde "Cinayetin işlendiği Tahran ise dikkat çekiciydi. Son yıllarda Haniye'nin ana üssü, İsrail'in gayrı resmi ilişkilerini sürdürdüğü Katar oldu. Savaşın başlangıcından bu yana İsrail Katar'daki Hamas liderlerini öldürmedi." ifadelerine yer verilirken



FİLİSTİN MEDYASI: İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUMADI?

Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı ise Haniye'nin şehit olması sonrası İran neden Haniye'yi korumadı? İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi? sorularını yöneltti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 

İRAN SORUŞTURMA BAŞLATTI

İran merkezli Tasnim ajansı, İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) halkla ilişkiler departmanına atıfta bulunarak, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumasının Tahran'da öldürülmesinin nedenlerini araştırdığını, sonuçların yakında açıklanacağını bildirdi:

"Kahraman Filistin milletine, İslam toplumuna, direniş cephesi savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek.... bu sabah Filistin Hamas direnişinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna bir saldırı düzenlendiğini ve Haniye ile bir korumasının öldürüldüğünü bildiririz. Olayın nedenleri ve kapsamı araştırılmakta olup soruşturma sonuçları daha sonra açıklanacaktır"

Şehit Haniye'nin şehit oğlu ve torunuŞehit Haniye'nin şehit oğlu ve torunu

RUSYA'DAN İLK MESAJ: KABUL EDİLEMEZ BİR SİYASİ SUİKAST

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamas Politbüro Başkanı'nın ölümünün kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olduğunu söyledi.

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İşte Haniye suikastından dakika dakika gelişmeler...

İRAN İNTİKAM BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

14.20 İran Cemkeran Camii'nin kubbesi üzerinde intikam bayrağı olarak bilinen kırmızı bayrağı göndere çekti.

KAYDET VE PAYLAŞ

14.02 İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif: "Heniyye'ye yönelik suikast, devlet terörüdür"

ABD "DAHLİMİZ YOK" DEDİ

13.35 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Haniye'nin ölümünde dahlimiz yok" dedi.

HANİYE NEREYE DEFNEDİLECEK?

12.40 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşının, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'a götürüleceği bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verildi.

Heniyye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Heniyye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Heniyye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.

12.38 Pakistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın, gerekçesi ne olursa olsun, yargısız infazlar ve bölge dışı cinayetler de dahil olmak üzere terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınadığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da bulunduğu çok sayıda yabancı devlet adamının katıldığı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni ile aynı zamana denk gelen bu pervasız eylemin zamanlaması karşısında derin bir şok yaşandığı vurgulandı.

Pakistan'ın, İsrail'in "bölgede artan maceracılığını" ciddi bir endişe ile izlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in son eylemleri zaten istikrarsız olan bölgede tehlikeli bir tırmanış teşkil etmekte ve barış çabalarını baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

KREMLİN'DEN TEPKİ

12.34 Kremlin: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

12.25 İsmail Haniye'nin cenazesinin yarın sabah saat 8'de Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na kaldırılacağı bildirildi.

12.14 Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran, ülke çapında üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA: TAHRAN GÖREVDE

11.30 İran'ın Dini Lideri, Haniye'nin öldürülmesinin intikamının Tahran'ın görevi olduğunu söyledi

Dini Lider Ali Hamaney, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e 'sert ceza' verileceğini söyledi.

İşte Hamaney'in açıklamasının tamamı:

Cesur ve önde gelen Filistinli mücahit lideri İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'a gitti, büyük direniş cephesi yas içinde. Suçlu ve terörist siyonist rejim evimizde sevgili misafirimizi şehit etti ve bizi yaslı bıraktı ancak aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı.

Şehit Haniye, onurlu mücadele alanında uzun yıllar boyunca değerli canını eline aldı ve şehitliğe hazırdı ve çocuklarını ve halkını bu yolda adadı. Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmuyordu, ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve zor olayda kanının intikamını almayı görevimiz sayıyoruz.

İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle Şehit Haniye ve onunla birlikte şehit olan yoldaşlarının ailesine ve geride kalanlarına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onların saflarını yüceltmesini diliyorum.

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

11.00 Filistinli gruplar, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen hava saldırısında öldürülmesini protesto etmek için çarşamba günü genel seferberlik çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli gruplar ortak açıklama yaparak, "Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar, Siyonist devlet terörü ve imha savaşı çerçevesinde gerçekleşen büyük ulusal lider İsmail Haniye suikastına karşı kapsamlı bir grev ve öfke yürüyüşü duyuruyor" dedi.

Batı Şeria'da genel seferberlik çağrısı

10.31 Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Tahran'daki siyasi bürosu başkanına düzenlenen suikasta şiddetle karşı çıktığını ve kınandığını duyurdu.

10.20 Filistin basını Mossad'ın Haniye suikastı ile ilgili "Filistin'in 1 numaralı siyasi lideri İsmail Haniye'yi İran'ın Tahran şehrinin kalbinde öldürmeyi başardık" şeklinde açıklama yaptığını iddia etti.

10.20 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian: Haniye suikastı ile ilgili "İran, topraklarını ve onurunu savunacak ve terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecek."şeklinde konuştu.

10.09 İsmail Haniye'nin oğlu Abdul Salam, babasının uğradığı suikast hakkında konuştu ve "Direniş devam ediyor. Babamın dileği yerine geldi. Biz düşmana karşı devrimin ve sürekli mücadelenin içindeyiz ve direniş liderlerin öldürülmesiyle bitmiyor." ifadelerini kullandı.

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