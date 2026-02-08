"Candy Crush" Beşar! Esad 'bağımlı' çıktı... Halep düşerken Putin böyle uyardı: "Tek çıkış yolun Erdoğan"
Mülteci diktatör Beşar Esad'ın Şam'dan kaçışına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Halep düşerken Putin'in Moskova'da Esad'ı uyardığı, "Tek çıkış yolun Erdoğan'la anlaşma yapmak" dediği öğrenildi. Yakın çevresi Esad'ı "kibirli ve gerçeklikten kopuk" olarak tanımlarken; ABD merkezli The Atlantic'te yayımlanan "Esad Hanedanlığının Düşüşü" başlıklı makalede çarpıcı detaylar yer aldı. Suriye diktatörünün seks ve video oyunlarına takıntılı olduğu, bağımlılık derecesinde "Candy Crush" oynadığı ifade edildi.
Suriye'de 61 yıllık BAAS ve Esad zulmü 8 Aralık 2024 devrimi ile sona erdi.
Muhaliflerin Hama, Humus ve Halep'i ele geçirip Şam'ın kapısına dayanmasıyla birlikte katil Beşar Esad, ardına bile bakmadan kaçtı. Ruslar aracılığıyla Moskova'ya gitti.
Suriye halkından çaldığı paralarla Moskova'da gününü gün eden Esad'ın çocukları da Rusya burjuvasında boy gösteriyor.
Öte yandan Esad'ın Şam'dan kaçışına ilişkin yeni detaylar belli oldu.
ABD merkezli The Atlantic'te Esad rejimi subayları, Hizbullah milisleri ve İsrail yetkililerinden yola çıkarak Esad'la ilgili dikkat çeken bir makale yayımlandı.
CANDY CRUSH BAĞIMLISI ÇIKTI: "KİBİRLİ, SEKS VE VİDEO OYUNLARI TAKINTILI"
Esad'ın yakın çevresi Esad'ı kibirli, seks ve video oyunları takıntılı, gerçeklikten kopuk bir lider olarak tanımladı.
Suriye diktatörünün zamanının çoğunu Candy Crush oynayarak geçirdiği öğrenildi.
Devrimcilerin Kasım 2024'te Halep'in kapısına dayandığında Esad'ın oğlunun doktora tezi için Rusya'da olduğu ifade edildi. Halep'in savunması çökerken Esad'ın Moskova'da bulunması rejim askerlerini dehşete düşürdü.
HALEP DÜŞERKEN PUTİN ESAD'I UYARDI: TEK ÇIKIŞ YOLUN ERDOĞAN'LA ANLAŞMA YAPMAK
Dahası Moskova'da Rus lider Putin'in Esad'a bu savaşı yürütemeyeceğini söylediği ve "Tek çıkış yolun Erdoğan'la anlaşma yapmak" diye uyardığı ifade edildi.
İlgili makalede konuya ilişkin şöyle denildi:
Putin onu günlerce bekletti ve sonunda bir araya geldiklerinde görüşme çok kısa sürdü. Putin, Esad'ın savaşını yürütemeyeceğini ve Suriyeli liderin tek umudunun Erdoğan'a gidip bir anlaşma yapmak olduğunu söyledi.
HALEP DÜŞTÜ BAE'YE UÇTU
Esad'ın Moskova'dayken Halep düştü. Bunun üzerine Şam'a dönen Esad birkaç saat sonra apar topar Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçtu.
Devrimciler Şam'ın kapısına dayandığında Esad yardımcılarına ve ekibine askerlerin yolda olduğuna dair yalan söyledi.
KENDİ KURMAYLARINI SATTI... OĞLUYLA MİNİBÜSE BİNİP KAÇTI
Esad'ın gecenin ilerleyen saatlerinde şoföründen minibüs, hizmetçilerinden de eşyalarını toplamasını istedi. İki yardımcısı ve oğluyla kaçan Esad, saray görevlilerine "Size yer yok." dedi.
Araç şoförünün Esad'a "Bizi gerçekten bırakıp gidiyor musunuz?"dediği, Esad'ın ise "Ya siz? Savaşmayacak mısınız?"şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.