"Çad" kapı kapandı! "Fransa, Çad'daki askeri varlığını Ocak ayında tamamen çekecek

Fransa hükümeti, işbirliği anlaşmasının sona ermesiyle askeri birlik ve teçhizatlarını Çad'dan geri çekmeye başladı. Çad Genelkurmay Başkanlığı, Fransa'nın askeri varlığının Ocak ayında tamamen çekileceğini açıkladı.

Kontrol altın aldığı bölgelere kendi dilini ve para birimini kullanmayı zorunlu kılan Fransa, son iki yıldır Afrika'daki birçok ülkeyle anlaşmalarını sonlandırdı. Paris, Mali, Burkino Faso ve Nijerden çekilerek askerlerini Gine'ye kaydırdı. Türkiye ise 2003 yılından beri kıtada çeşitli anlaşmalara imza attı. Tam 44 büyükelçilik açtı.