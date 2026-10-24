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Pasifik ülkesinde peş peşe iki büyük deprem

Pasifik'teki Vanuatu açıklarında 10 kilometre derinlikte 6,9 ve ardından 6,3 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssünü Port-Olry bölgesinin açıkları olarak açıklarken, sarsıntıların ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre yaşanan depremlerde can veya mal kaybı bildirilmedi.

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Pasifik ülkesinde peş peşe iki büyük deprem

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre batı-kuzeybatısı olduğu bildirildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk depremin ardından Port-Olry bölgesinin 170 kilometre kuzeybatısında 6,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

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