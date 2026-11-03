Cumhurbaşkanı İliyana Yotova (Foto: AA)

YÜZDE 57,57'LİK OYLA KAZANDI



Yotova ile Valchev, 1 milyon 93 bin 852 oyla yüzde 57,57'lik oy oranına ulaştı. Eski Başbakan Andrey Gyurov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Georgi Kandev ise 750 bin 251 oyla yüzde 39,48'de kaldı.