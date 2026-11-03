Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı! Yotova yüzde 57,57 oy alarak koltuğunu korudu
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayımı tamamlandı. Merkez Seçim Komisyonunun açıklanan verilerine göre mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve yardımcısı adayı Kiril Valchev, 1 milyon 93 bin 852 oyla yüzde 57,57'ye ulaştı.
Giriş Tarihi:
Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Kiril Valchev'in oyların yüzde 57,57'sini aldıkları açıklandı.
OYLARIN TAMAMI SAYILDI
Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre oyların tamamı sayıldı.
YÜZDE 57,57'LİK OYLA KAZANDI
Yotova ile Valchev, 1 milyon 93 bin 852 oyla yüzde 57,57'lik oy oranına ulaştı. Eski Başbakan Andrey Gyurov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Georgi Kandev ise 750 bin 251 oyla yüzde 39,48'de kaldı.
Seçmenlerin yüzde 2,95'i kimseyi desteklemediklerini belirtti.
Katılımın yüzde 22,98 olduğu ilk turda Yotova-Valchev ikilisi oyların yüzde 34,76'sını, Gyurov-Kandev ikilisi ise yüzde 31,95'ini almıştı.
Samet Baş Takvim.com.tr Dünya