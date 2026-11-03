UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı! Yotova yüzde 57,57 oy alarak koltuğunu korudu

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayımı tamamlandı. Merkez Seçim Komisyonunun açıklanan verilerine göre mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve yardımcısı adayı Kiril Valchev, 1 milyon 93 bin 852 oyla yüzde 57,57'ye ulaştı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı! Yotova yüzde 57,57 oy alarak koltuğunu korudu

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Kiril Valchev'in oyların yüzde 57,57'sini aldıkları açıklandı.

OYLARIN TAMAMI SAYILDI

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre oyların tamamı sayıldı.

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova (Foto: AA)Cumhurbaşkanı İliyana Yotova (Foto: AA)

YÜZDE 57,57'LİK OYLA KAZANDI

Yotova ile Valchev, 1 milyon 93 bin 852 oyla yüzde 57,57'lik oy oranına ulaştı. Eski Başbakan Andrey Gyurov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Georgi Kandev ise 750 bin 251 oyla yüzde 39,48'de kaldı.

Yotova ile Valchev, 1 milyon 93 bin 852 kişinin oyunu aldı. (Foto: EPA ve AA)Yotova ile Valchev, 1 milyon 93 bin 852 kişinin oyunu aldı. (Foto: EPA ve AA)

Seçmenlerin yüzde 2,95'i kimseyi desteklemediklerini belirtti.

Katılımın yüzde 22,98 olduğu ilk turda Yotova-Valchev ikilisi oyların yüzde 34,76'sını, Gyurov-Kandev ikilisi ise yüzde 31,95'ini almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı! Yotova yüzde 57,57 oy alarak koltuğunu korudu-4 Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı! Yotova yüzde 57,57 oy alarak koltuğunu korudu-5 Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı! Yotova yüzde 57,57 oy alarak koltuğunu korudu-6

ABD’de kritik viraj! Kongre ara seçimlerinde 470 sandalye Trump’ın kalan iki yılını belirleyecek
SONRAKİ HABER

ABD’de gözler Kongre ara seçimlerinde
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler