Moskova'da yabancı misyon temsilcilerine hitap eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Avrupa'nın tutumunu sert bir dille eleştirdi. Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığını ancak olası bir Batı saldırısına çok sert karşılık verileceğini belirten Lavrov, "Avrupalılar bize saldırırlarsa, bu savaş çok farklı olur ve çok kısa sürer." uyarısında bulundu.

İSTANBUL MÜZAKERELERİNE İŞARET ETTİ

Lavrov ayrıca Avrupa ülkelerinin seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ederek uydurma gerekçelerle 12 Rus gemisini alıkoyduğunu iddia etti. Rusya'nın 2022 İstanbul müzakereleri temelinde ve güvenlik garantileri sağlanması şartıyla masaya oturmaya hazır olduğunu ifade eden Rus Bakan, Avrupa'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği ve 1991 sınırları ısrarı nedeniyle çözümü kilitlediğini öne sürdü.

Lavrov ayrıca AB'nin Kırım ve Donbas konusundaki tutumunu eleştirerek, Avrupa'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin yaklaşımını da "anlamsız" olarak nitelendirdi.

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