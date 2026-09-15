AB-Rusya hattında tansiyon yükseldi: Kallas Putin'i hedef aldı, Lavrov Avrupa'yı uyardı!
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın artan hibrit saldırılarına karşı "tarihin en kapsamlı yaptırımıyla ağır bedel ödeteceğiz" mesajı verirken; Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrupa'ya açık tehdit geldi: "Bize saldırırsanız savaş çok kısa sürer."
Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki gerilim, karşılıklı yapılan sert açıklamalarla tırmanışa geçti. AB kanadı, Moskova'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırılarına karşı en geniş yaptırım paketleri ve vize kısıtlamalarıyla "daha ağır bedeller ödetileceğini" ilan ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olası bir doğrudan çatışmanın Ukrayna'dakinden çok farklı seyredeceğini ve "çok kısa süreceğini" belirterek Avrupa'ya gözdağı verdi.
Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durdurulmadığı sürece saldırılarını sürdüreceğini vurguladı. 2022'den bu yana siber manipülasyon, seçimlere müdahale ve kritik altyapı sabotajlarını içeren hibrit tehditlerin arttığını belirten Kallas, Avrupa'nın Rusya'ya karşı daha güçlü adımlar atması gerektiğini vurgulayarak istihbarat paylaşımının artırılması, saldırıların arkasındaki kişilere yaptırım uygulanması ve Rusya'nın finansman kaynaklarının kesilmesi çağrısında bulundu.
AB yaptırımlarının Rus ekonomisini şimdiye kadar 1 trilyon avrodan mahrum bıraktığını belirten Kallas, Rusya'nın "gölge filosu"na yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
RUS VATANDAŞLARINA VİZE KISITLAMASI GÜNDEMDE
Kallas, Rus diplomatların Schengen bölgesindeki hareketlerinin daha sıkı kontrol edilmesi, Rusya'nın eski muhariplerine vize verilmemesi ve Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bilgi manipülasyonuyla mücadelede yapay zeka destekli araçların kullanılmasını isteyen Kallas, Rusya'nın Avrupa topraklarında saldırı gerçekleştirmek üzere insan devşirmeye yönelik ağlarının da haritalandırılması gerektiğini belirtti.
Avrupa'nın Rusya karşısında korkuyla hareket etmemesi gerektiğini savunan Kallas, "Putin, tam anlamıyla bir zorba örneğidir" dedi.
Kallas, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Putin durdurulmadığı sürece durmayacaktır. Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa da daha büyük bir bedel ödetmelidir."
MOSKOVA'DAN AVRUPA'YA SAVAŞ UYARISI
Moskova'da yabancı misyon temsilcilerine hitap eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Avrupa'nın tutumunu sert bir dille eleştirdi. Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığını ancak olası bir Batı saldırısına çok sert karşılık verileceğini belirten Lavrov, "Avrupalılar bize saldırırlarsa, bu savaş çok farklı olur ve çok kısa sürer." uyarısında bulundu.
İSTANBUL MÜZAKERELERİNE İŞARET ETTİ
Lavrov ayrıca Avrupa ülkelerinin seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ederek uydurma gerekçelerle 12 Rus gemisini alıkoyduğunu iddia etti. Rusya'nın 2022 İstanbul müzakereleri temelinde ve güvenlik garantileri sağlanması şartıyla masaya oturmaya hazır olduğunu ifade eden Rus Bakan, Avrupa'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği ve 1991 sınırları ısrarı nedeniyle çözümü kilitlediğini öne sürdü.
Lavrov ayrıca AB'nin Kırım ve Donbas konusundaki tutumunu eleştirerek, Avrupa'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin yaklaşımını da "anlamsız" olarak nitelendirdi.
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