Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü.

ABD yönetiminin, İsrail 'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi.

ABD yönetiminin İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışı hazırlığında olduğu iddia edildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ABD yönetiminin, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının İsrail'e satışına yeşil ışık yaktığı belirtilen haberde, aynı paket içinde ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Kongresinde gayriresmi bildirimin yapıldığı ve yakın zamanda resmi bildirimin yapılacağı kaydedilen haberde, bu satışın Demokratlar için adeta bir "turnusol kağıdı" görevi gördüğü ifade edildi.