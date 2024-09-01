Brezilya X’i kapattı: Elon Musk tepki gösterdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e (eski adıyla twitter) erişimi yasakladı. Elon Musk karara tepki göstererek, "Brezilya'daki 1 numaralı gerçek kaynağı kapatıyorlar" dedi. Karar ülkede bir şirket temsilcisi atanıncaya kadar da geçerli olacak. Raportör ayrıca Apple ve Google'a, uygulamanın çevrimiçi mağazalarından kaldırılmasının yanı sıra iOS ve Android sistemlerinde kullanımının engellenmesi için de önlem alınması çağrısında bulundu. VPN gibi yollarla X'e giriş yapanlara para cezası uygulanacak.

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