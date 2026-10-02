Bosna soykırımının mimarilerinden Biljana Plavsic öldü: Lahey'in mahkum ettiği tek kadındı
Bosna Savaşı’nda 100 bine yakın insanın katledildiği, 2 milyondan fazla insanın yerinden edildiği kanlı vahşetin baş mimarlarından eski Sırp lider Biljana Plavsic, 96 yaşında Belgrad’da öldü. 37 belediyede paramiliter çeteler eliyle yürütülen soykırım boyutundaki etnik temizliği "doğal bir olgu" sayacak kadar gözü dönen, Lahey'in mahkum ettiği tek kadın olan sözde "Demir Leydi", Batı’nın skandal çifte standardıyla yalnızca 11 yıl hapse çarptırılmış ve cezasının üçte ikisini yatar yatmaz serbest bırakılmıştı.
Bosna Savaşı'nda 100 bine yakın masumun kanının döküldüğü vahşetin mimarlarından, eli kanlı Sırp lider Biljana Plavsic, 96 yaşında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da öldü. Müslüman Boşnaklara ve Hırvatlara uygulanan soykırım ve etnik temizlik politikasını bizzat yöneten, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından mahkum edilen tek kadın olan sözde "Demir Leydi", arkasında tarifsiz acılar ve yüz binlerce parçalanmış hayat bıraktı.
2 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN SÜRÜLMESİNİN BAŞ SORUMLULARINDANDI
Akademik kariyerini Saraybosna Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi'nde dekanlık ve biyoloji profesörlüğüyle sürdürürken faşist emellerle siyasete atılan Plavsic, 1990 seçimlerinde Bosna Hersek Kolektif Cumhurbaşkanlığı'na girmiş ve Anayasal Düzeni Koruma Konseyi Başkanlığı yapmıştı. Ancak savaşın başlamasıyla tarafını seçti; Nisan 1992'de görevlerini bırakıp kanlı ayrılıkçı harekete katıldı. 20 Mayıs 1992'de Saraybosna'yı en son terk eden Sırp lider kadrosu üyesi olarak tarihe geçti.
Müebbet hapis cezasına çarptırılan soykırımcı Radovan Karadzic'in sağ kolu ve yardımcısı olan Plavsic, Sırbistan'dan gelen eli kanlı paramiliter çeteleri sahaya sürerek tam 37 belediyede Müslüman Boşnak ve Hırvat nüfusun vahşice katledilmesi, tecavüz kampları ve sürgünlerin organizesinde rol aldı. Masum sivillerin yok edilmesini bir suç değil, faşist zihniyetiyle "doğal bir olgu" olarak savunan Plavsic, 2 milyondan fazla insanın evinden yurdundan edilmesinin baş sorumlularındandı.
LAHEY TİYATROSU: SADECE 11 YIL MAHKUM EDİLDİ, "İYİ HAL" İLE TAHLİYE EDİLDİ
2001 yılında hakkında hazırlanan gizli iddianameyi öğrenince teslim olan Plavsic, 1992-1995 yılları arasında siyasi, ırksal ve dini gerekçelerle yürütülen zulüm kampanyasındaki rolünü kabul ederek savaş suçu itirafında bulundu. Bu itirafın ardından Lahey Mahkemesi, 2003 yılında insanlığa karşı suçlar kapsamında zulümden adeta ödül gibi bir kararla Bosna kasabını yalnızca 11 yıl hapse mahkum etti.
26 Haziran 2003'te cezasını çekmek üzere İsveç'teki Hinseberg Cezaevi'ne gönderilen Plavsic, sözde "iyi hal" gerekçesiyle cezasının üçte ikisini doldurur doldurmaz Ekim 2009'da tahliye edildi.
TAHLİYE OLUNCA İTİRAFINI GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Tahliyesinin ardından bir İsveç dergisine verdiği röportajda numara yaptığını yüzsüzce itiraf eden Plavsic, Lahey'de hiçbir pişmanlık duymadan rol yaptığını ortaya koydu. Yargılanmanın uzun sürmesinden ve yaşının ilerlemesinden kaçmak için pazarlık yaptığını belirterek, "Hiçbir yanlış yapmadım. Suçlamalarda pazarlık yapabilmek ve sürecin 3-4 yıl uzamasını engellemek için suçu kabul ettim, kendimi feda ettim" diyerek işlediği insanlık suçlarını inkâr etti.
SİYASİ BUKALEMUN BİLJANA PLAVSİC'İN HAYATI
1996 yılında Karadzic'in uluslararası baskılar sonucu görevi devretmesiyle Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı koltuğuna oturan Plavsic, radikal müttefiklerine sırt çevirip Batı yanlısı bir maske takınarak Banja Luka'ya çekildi. Temmuz 1997'de kurucusu olduğu Sırp Demokratik Partisi'nden (SDS) ihraç edilince Sırp Halk Birliği'ni (SNS) kurdu. Ancak 1998 seçimlerinde aşırı sağcı Nikola Poplasen'e yenildi, 2000 yılındaki yerel seçim hezimetinin ardından partisinden de tasfiye edildi. Aralık 2000'de parlamento üyeliğinden istifa ederek siyaset sahnesinden çekildi.
Boşanmış ve yapayalnız bir hayat süren Plavsic, Belgrad'daki izole yaşamının ardından 96 yaşında öldü. Bosnalı Sırp kamu yayıncısı RTRS, cenazesinin Banja Luka'da toprağa verileceğini duyurdu.Eski Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ise taziye mesajında katliamcının emellerini sahiplenerek onun ölümünün "mücadele ve fedakarlıkları hatırlattığını" savundu.