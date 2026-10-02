Bosna Savaşı'nda 100 bine yakın masumun kanının döküldüğü vahşetin mimarlarından, eli kanlı Sırp lider Biljana Plavsic, 96 yaşında Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'da öldü. Müslüman Boşnaklara ve Hırvatlara uygulanan soykırım ve etnik temizlik politikasını bizzat yöneten, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından mahkum edilen tek kadın olan sözde "Demir Leydi" , arkasında tarifsiz acılar ve yüz binlerce parçalanmış hayat bıraktı.

1992-1995 yılları arasında 100 bini aşkın masumun katledildiği, 2 milyondan fazla insanın yurtlarından sürüldüğü Bosna Savaşı, insanlık tarihinin en karanlık soykırımlarından biri olarak kayıtlara geçti. (Fotoğraflar: AFP, EPA, AA)

2 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN SÜRÜLMESİNİN BAŞ SORUMLULARINDANDI

Akademik kariyerini Saraybosna Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi'nde dekanlık ve biyoloji profesörlüğüyle sürdürürken faşist emellerle siyasete atılan Plavsic, 1990 seçimlerinde Bosna Hersek Kolektif Cumhurbaşkanlığı'na girmiş ve Anayasal Düzeni Koruma Konseyi Başkanlığı yapmıştı. Ancak savaşın başlamasıyla tarafını seçti; Nisan 1992'de görevlerini bırakıp kanlı ayrılıkçı harekete katıldı. 20 Mayıs 1992'de Saraybosna'yı en son terk eden Sırp lider kadrosu üyesi olarak tarihe geçti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan soykırımcı Radovan Karadzic'in sağ kolu ve yardımcısı olan Plavsic, Sırbistan'dan gelen eli kanlı paramiliter çeteleri sahaya sürerek tam 37 belediyede Müslüman Boşnak ve Hırvat nüfusun vahşice katledilmesi, tecavüz kampları ve sürgünlerin organizesinde rol aldı. Masum sivillerin yok edilmesini bir suç değil, faşist zihniyetiyle "doğal bir olgu" olarak savunan Plavsic, 2 milyondan fazla insanın evinden yurdundan edilmesinin baş sorumlularındandı.