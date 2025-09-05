PODCAST CANLI YAYIN

Bosna Hersek’ten Macaristan’a Dodik notası

Bosna Hersek görevden alınan Sırp Cumhuriyeti’nde (RS) ayrılıkçı söylemleri dolayısıyla görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik’i resmi ziyaretle kabul eden Macaristan’a nota gönderdi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'i resmi ziyaretle kabul eden Macaristan'a nota gönderdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından dün başkent Budapeşte'de "RS Başkanı" olarak kabul edilen Dodik'in artık bu görevde olmadığı vurgulandı.

MACARİSTAN'A NOTA

Ülkede resmi bir görevde bulunmayan Dodik'in, Szijjarto tarafından resmi ziyaretle karşılanması dolayısıyla Macaristan'a nota gönderildiği belirtilen açıklamada, "Szijjarto, açıklamasında Dodik'i yanlış tanıttı. Dodik, geçen aylarda Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) kararıyla görevden alındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Macaristan'da "resmi" olarak adlandırılan ziyareti Bosna Hersek'in endişeyle karşıladığı aktarılarak, Dodik'in Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan ayrılıkçı söylemlerde bulunduğu anımsatıldı.

23 KASIM'DA ERKEN SEÇİM

CIK, Dodik'in görevden alınmasının ardından RS'nin yeni başkanının belirlenmesi için 23 Kasım'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

Dodik ise görevine ilişkin kararı halkın alacağını, entite genelinde referandum yapacaklarını ifade etmişti.

DODİK GÖREVDEN NASIL ALINDI?

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapis cezasını para cezasına çevirmişti.

CIK ise 6 yıl siyasi yasak cezası alan Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Bosnalı Sırp lider Dodik hakkında tutuklama kararı! Darbe hamlesinden sonra geldiBosnalı Sırp lider Dodik hakkında tutuklama kararı! Darbe hamlesinden sonra geldi
Bosnalı Sırp lider Dodik hakkında tutuklama kararı! Darbe hamlesinden sonra geldi

