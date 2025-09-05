Bosna Hersek’ten Macaristan’a Dodik notası

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'i resmi ziyaretle kabul eden Macaristan'a nota gönderdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından dün başkent Budapeşte'de "RS Başkanı" olarak kabul edilen Dodik'in artık bu görevde olmadığı vurgulandı.