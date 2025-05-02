BM’den korkunç tablo! Gazze’de açlık krizi: En az 1 milyon çocuk ölümle burun buruna

Bebekler ölüyor Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), katil İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları ve yardım girişlerine engel olması nedeniyle bebeklerin zor durumda olduğunu açıkladı.

OCHA'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in sınır kapılarını kapatması sebebiyle yardım girişi durdu. Hastalanan ve yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların sayısının nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 80 arttı. 6 ila 24 aylık bebeklerin yüzde 92'si anneleriyle birlikte temel gıda ihtiyaçlarının asgari düzeyine dahi ulaşamadığı ifade edildi.



İSYAN MEKTUPLARI

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken ülke içinde savaşa muhalefet büyüyor. Geçen haftalarda, ordunun tüm birimlerinden binlerce İsrailli yedek asker, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinE tepki mektubuna imza atmıştı. Hamas'ın elinde kalan 59 rehineyi geri getirmek için hiçbir adım atmayan Netanyahu karşıtı mektubu imzalayan rutbeli asker sayısı 12 bin oldu.